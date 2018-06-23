Диета для идеального пресса

При формировании спортивной фигуры только половина успеха зависит от тренировок, вторая половина — это правильное питание. Вопрос, как накачать пресс, не является исключением, рацион должен способствовать формированию мышц и не допускать накопления жировых отложений.

Часто люди усердно выполняют упражнения для пресса, проходят долгие месяцы, но кубики на животе так и не появляются. Причина заключается в том, что питание не соответствует целям, самой распространенной ошибкой является скудность рациона. Если организм не получает достаточного количества питательных веществ, то он не сможет наращивать мышечную массу, более того, он будет обезвоживать и сжигать уже имеющиеся мышцы, чтобы обеспечить себя энергией для повседневной активности. Диета с большим количеством строгих ограничений поможет избавиться от жировых отложений, но такое питание не подойдет для работы над мышцами.

Другой крайностью является бесконтрольное употребление пищи, в том числе и вредных продуктов. Высококалорийные продукты мешают избавиться от прослойки жира на животе, даже при наличии кубиков пресса их невозможно увидеть из-за подкожного жира.

Питание для создания пресса не должно стремиться к крайностям, оно должно быть сбалансированным и полезным.

Правила питания для создания пресса:

Не менее шести приемов пищи каждый день, как минимум три приема пищи и три перекуса;

Перекус должен происходить не позднее, чем через два часа после приема пищи, между трапезами не должно быть больших перерывов;

В день нужно выпивать не менее двух литров воды;

После каждой тренировки на пресс нужно выпивать стакан холодной воды, это обязательное условие для поддержания обмена веществ;

Преобладание белковой пищи в рационе, отказ от употребления быстрых углеводов;

Если есть желание сделать послабление в режиме, то допустить это можно не чаще раза в неделю. Нежелательный продукт или блюдо нужно съесть с основным приемом пищи;

К нежелательным продуктам относятся алкогольные напитки, их употребление должно ограничиться разом в неделю, выбор нужно делать в пользу слабоалкогольных напитков, к примеру, вина.

Блок похожие статьи

Рацион должен составляться из полезных продуктов, основу питания должны составлять:

Нежирное мясо, предпочтительно говядина и телятина, употребление свинины нежелательно;

Нежирная рыба;

Сывороточный белок в протеиновых коктейлях и других продуктах;

Яйца;

Растительные масла, особенно оливковое масло;

Молочные и кисломолочные продукты с невысокой жирностью, но не обезжиренные;

Растительные источники белка — горох, чечевица, фасоль и другие бобовые;

Овощи, особенно шпинат;

Ягоды, особенно малина, она обладает противовоспалительным эффектом, способствует восстановлению после тренировок;

Орехи, в приоритете миндаль и арахис;

Цельнозерновые хлебцы и хлеб.

Некоторые специи будут помогать в создании идеального пресса, к примеру, имбирь и красный перец способствуют ускорению метаболизма, их эффект продолжается в течение двух часов после употребления, сжигание жиров ускоряется. Подобными свойствами обладает горчица, после ее употребления повышается выработка особых гормонов, отвечающих за расщепление жира. Также отличным помощником будет корица, эта специя обладает свойством притуплять голод.

Важно быть внимательным не только к качеству продуктов, но и к способу их приготовления. Самый нежелательный способ приготовления пищи — это жарка, ее необходимо заменить на приготовление на гриле. Самыми полезными способами обработки пищи станет варка, тушение, приготовление на пару. Сочетание тренировок для пресса и правильного питания для мышц значительно ускорит прогресс, оно позволяет не только увидеть кубики на животе, но и укрепить здоровье.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Однообразная еда: в чем вред и сколько на ней проживешь?

Сила и польза овсянки на завтрак

Принципы питания для плоского живота