Копчение у себя дома: как это сделать на обычной кухне

В процессе копчения мясо и рыба приобретают нежную консистенцию, золотистый цвет и особый вкус и аромат, за который продукт и ценят многие гурманы. Несравнимый дымный привкус и запах придает продуктам дым, образующийся при горении древесины. В домашних условиях осуществить подобную обработку продуктов зачастую весьма затруднительно, но хитрости есть и здесь. Натуральное копчение можно воспроизвести и на кухне, располагая обычной глубокой сковородой или кастрюлей, фольгой и подставкой для варки на пару.

— 1 —

Для крупных кусков мяса или рыбы вместо сковороды с выпуклым дном лучше использовать большую кастрюлю. Помимо нее и перечисленной выше кухонной утвари для копчения понадобится также стружка деревьев. Лучше всего подходят плодовые деревья, такие как вишня, груша или яблоня, или лиственные породы вроде дуба, ольхи или бука. Их дым придаст блюду тот неповторимый «дымный» вкус и аромат. Разумеется, вкус продукта будет не таким насыщенным по сравнению с блюдом, которое обрабатывали дымом определенной температуры по всем правилам копчения в течение нескольких часов.

— 2 —

Дно кастрюли или сковороды необходимо застелить фольгой, поверх нее высыпать стружку и снова застелить слоем фольги.

— 3 —

Поверх второго слоя фольги следует установить подставку для варки на пару.

— 4 —

На подставку выложите продукт, который вы планируете закоптить.

— 5 —

Сковороду или кастрюлю накройте крышкой и обернить вокруг нее фольгу. Поставьте на сильный огнь на 5 минут, затем убавьте пламя до среднего и продолжайте коптить еще 10-15 минут, если вы готовите небольшие куски рыбы или курицы, или 30-40 минут, если это большие куски, как, например, свиная лопатка.

— 6 —

Когда время копчения закончится, выключите огонь и уберите фольгу. Если за это время блюдо приготовилось, просто дайте ему отдохнуть примерно 10 минут. В случае когда блюдо еще сырое, его следует переложить на противень, отправить в разогретую духовку и довести до готовности.