В Центре китайской культуры в Тель-Авиве прошли лекции на тему китайской кухни

Тель-Авив, 23 июня / Синьхуа / — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.

Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.

Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.

Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.

Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.