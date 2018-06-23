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В Центре китайской культуры в Тель-Авиве прошли лекции на тему китайской кухни
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В Центре китайской культуры в Тель-Авиве прошли лекции на тему китайской кухни 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.
Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.
Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.
Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.
Тель-Авив, 23 июня /Синьхуа/ — В пятницу в Центре китайской культуры в Тель-Авиве состоялись лекции на тему «летний вкус китайской кухни», на которых повара показали способы приготовления китайских блюд. Лекции прошли в рамках недельного фестиваля китайской еды в Израиле.
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