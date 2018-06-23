5 самых полезных для здоровья сыров

Сыр часто обвиняют и в избытке калорий, и в том, что он участвует в закупорке сосудов холестерином, и еще во множестве грехов перед диетами и здоровьем. Но это не значит, что от великолепного продукта нужно отказываться. Тем более, сортов сыра великое множество, и особо мнительные могут выбрать из них самые полезные и наслаждаться без боязни за здоровье.

Ключевой компонент греческой кухни, сыр фета значительно ниже по содержанию вредных жиров и калорий по сравнению с другими видами сыров. Лишь несколько грамм феты, добавленные в салат, могут создать ощущение насыщенности и сытности блюда. Из-за соленого вкуса и специфического аромата этого сыра его в небольшом количестве можно сочетать с разными продуктами, не сильно обогащая рацион калориями и получая удовольствие от настоящего сырного вкуса. Кстати, фета отлично сочетается не только с овощами и супами, но и великолепно подчеркивает вкус сладких продуктов, например, арбуза и сладкого картофеля.

Чечил

Чечил и его разновидности трудно сравнивать с любыми другими сырами, поскольку его форма и структура меньше всего напоминают сыр. Тонкие волокна, сплетенные в косицу, имеют вкус сливочного сыра с нотками копчения. Его делают из коровьего, овечьего или козьего молока и дают созреть в естественных условиях в соляном растворе. Можно назвать состав этого сыра нейтральным, именно поэтому ничто не мешает организму усваивать кальций и фосфор, которого там в избытке. Кроме того, в этом сыре больше, чем во многих других сортах, содержится витаминов группы В, которые благотворно сказываются на нервной системе и регулировании периодов сна и бодрости.

Пармеджано

Благодаря своей насыщенности пармезан — тоже отличное решение для тех, кто не хочет нагружать организм лишними животными жирами. Его едят небольшими порциями при том, что сам по себе он не слишком калорийный — 300 калорий на 100 грамм. Однако в нем много натрия, поэтому стоит контролировать его употребление из-за сопутствующей жажды. Пармезан отлично сочетается с фруктами, пиццей или пастой.

Эмменталь

Более привычное название эмменталя — швейцарский сыр. Тот самый сыр с дырками, который не отличается сильной степенью солености и жирности, а потому очень хорош, если речь идет о здоровом питании. Швейцарский сыр гораздо богаче по содержанию фосфора, чем большинство других мягких сыров, поэтому вкупе с кальцием это дает отличный запас прочности костям, ногтям и волосам.

Мягкий сыр Такой сыр, который по составу очень похож на творог, любят буквально все, кто сидит на диете за то, что в нем практически нет жиров. При этом домашний сыр универсален, и его можно добавлять к любым салатам, закускам и вторым блюдам. Он может быть также и десертом, если добавить в него ягоды и корицу. В 100 граммах домашнего сыра содержится всего 60 калорий и 6 граммов белка. По этой причине он подойдет тем, кто ведет активный образ жизни.