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Творожная пасха
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Творожная пасха 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Творожная пасха — традиционное пасхальное лакомство, которое готовится из творога с орехами и сухофруктами.
Ингредиенты
Творог 1 кг  сливочное масло 200 г  яйца 5 шт  сахар 200 г  ванильный сахар 1 ч. л.
сливки 400 мл  орехи 100 г  изюм 100 г  цукаты 100 г  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская
Творог протрите через мелкое сито или измельчите в блендере. Добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте.
Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сливки и перемешайте. Затем добавьте ванильный сахар. Перелейте смесь в небольшую кастрюлю и поместите на средний огонь. Доведите до кипения и варите, пока смесь не начнет густеть. Снимите с огня и немного охладите.
Орехи и крупные цукаты мелко порубите. Добавьте в творожную массу вместе с изюмом. Затем добавьте яично-сливочную смесь и перемешайте.
Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоев, так, чтобы края свисали. Заполните форму творожной массой. Заверните края марли. Форму поместите вверх дном в глубокую тарелку или миску, чтобы в нее стекала выделяющаяся сыворотка. Сверху на форму поместите груз и поставьте в холодильник на 12 часов. Затем снимите груз, выньте пасху из формы и украсьте по вкусу.
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