Творожная пасха

Творожная пасха — традиционное пасхальное лакомство, которое готовится из творога с орехами и сухофруктами.

Ингредиенты

Творог 1 кг сливочное масло 200 г яйца 5 шт сахар 200 г ванильный сахар 1 ч. л.

сливки 400 мл орехи 100 г изюм 100 г цукаты 100 г Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняРусская

Творог протрите через мелкое сито или измельчите в блендере. Добавьте размягченное сливочное масло и перемешайте.

Яйца взбейте с сахаром. Добавьте сливки и перемешайте. Затем добавьте ванильный сахар. Перелейте смесь в небольшую кастрюлю и поместите на средний огонь. Доведите до кипения и варите, пока смесь не начнет густеть. Снимите с огня и немного охладите.

Орехи и крупные цукаты мелко порубите. Добавьте в творожную массу вместе с изюмом. Затем добавьте яично-сливочную смесь и перемешайте.

Форму для пасхи застелите марлей, сложенной в несколько слоев, так, чтобы края свисали. Заполните форму творожной массой. Заверните края марли. Форму поместите вверх дном в глубокую тарелку или миску, чтобы в нее стекала выделяющаяся сыворотка. Сверху на форму поместите груз и поставьте в холодильник на 12 часов. Затем снимите груз, выньте пасху из формы и украсьте по вкусу.