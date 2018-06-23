Запеченный карп на углях 

Альтернатива наскучившему шашлыку из мяса — шашлык из рыбы.
Предлагаю один очень вкусный способ… рецепт карпа на углях))
Ингредиенты:Карпы — 2 штукиЛук репчатый молодойПерец черный горошекПетрушкаУкропЛук зеленьЛимонСоль
Приготовление:Купил пару небольших карпиков.
Свежий карп
Карпа почистил, нарезал на стейки, эти стейки мариновал с репчатым молодым луком, нарезанным кольцами.
Добавил черный молотый перец и дольки лимона.
Затем добавил зелень — петрушку, укроп, зеленый лук.
Все посолил по вкусу и перемешал.
Маринад
Мариновать рыбу один час на нижней полке в холодильнике.
Хорошо, что огород начал давать инвестиции в виде произрастания на нем грядок укропа, лука, молоденького чеснока и петрушки)))
Рыба уложенная на решетку барбекюВо время готовки можно взбрызгивать пшеничным солодом)))
Аппетитный аромат во дворе обеспечен.
Еще немного… и рыба готова!
Вот и готова рыбка на углях
Как то так Приятного аппетита!)
Чуть не забыл самого важного аспекта в приготовлении! — придётся отбиваться от соседских котов и кошек))))
Теперь точно все!