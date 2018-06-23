Запеченный карп на углях

Альтернатива наскучившему шашлыку из мяса — шашлык из рыбы.

Предлагаю один очень вкусный способ… рецепт карпа на углях))

Ингредиенты:Карпы — 2 штукиЛук репчатый молодойПерец черный горошекПетрушкаУкропЛук зеленьЛимонСоль

Приготовление:Купил пару небольших карпиков.

Свежий карп

Карпа почистил, нарезал на стейки, эти стейки мариновал с репчатым молодым луком, нарезанным кольцами.

Добавил черный молотый перец и дольки лимона.

Затем добавил зелень — петрушку, укроп, зеленый лук.

Все посолил по вкусу и перемешал.

Маринад

Мариновать рыбу один час на нижней полке в холодильнике.

Хорошо, что огород начал давать инвестиции в виде произрастания на нем грядок укропа, лука, молоденького чеснока и петрушки)))

Рыба уложенная на решетку барбекюВо время готовки можно взбрызгивать пшеничным солодом)))

Аппетитный аромат во дворе обеспечен.

Еще немного… и рыба готова!

Вот и готова рыбка на углях

Как то так Приятного аппетита!)

Чуть не забыл самого важного аспекта в приготовлении! — придётся отбиваться от соседских котов и кошек))))

Теперь точно все!