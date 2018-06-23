Салат «Афродита»

Салат «Афродита» — очень простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое не требует больших затрат и очень нравится детям.

Ингредиенты

Ветчина 300-400 г яйца 4 шт маринованные шампиньоны 300 г консервированная кукуруза 300 г сыр 200 г майонез или сметана по вкусу

соль по вкусу

Способ приготовления

Яйца отварите вкрутую и остудите.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Ветчину нарежьте тонкой соломкой, яйца и сыр — небольшими кубиками. Грибы разрежьте на четвертинки. Сложите все ингредиенты в салатник, добавьте кукурузу. Посолите по вкусу, добавьте майонез или сметану. Хорошо перемешайте. Перед подачей можно немного подержать в холодильнике.