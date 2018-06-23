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Салат «Афродита»
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Салат «Афродита» 

Карельские вести 2 часа назад
Салат «Афродита» — очень простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое не требует больших затрат и очень нравится детям.
Ингредиенты
Ветчина 300-400 г  яйца 4 шт  маринованные шампиньоны 300 г  консервированная кукуруза 300 г  сыр 200 г  майонез или сметана по вкусу
соль по вкусу
Способ приготовления
Яйца отварите вкрутую и остудите.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Ветчину нарежьте тонкой соломкой, яйца и сыр — небольшими кубиками. Грибы разрежьте на четвертинки. Сложите все ингредиенты в салатник, добавьте кукурузу. Посолите по вкусу, добавьте майонез или сметану. Хорошо перемешайте. Перед подачей можно немного подержать в холодильнике.
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