Ванильные пирожные

Нежные пирожные из слоеного теста с ванильно-сливочным кремом.

Ингредиенты

Сгущенные сливки 300 мл яичные желтки 4 шт молоко 300 мл сахар 100 г ванильная эссенция 4 ч. л.

кукурузная мука 50 г заварной крем в порошке 50 г сливочное масло 60 г слоеное тесто 2 пласта

сахарная пудра 200 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Два противня застелите бумагой для выпечки. Тесто слегка раскатайте и выложите на противни по одному пласту теста. Выпекайте около 15-20 минут. Выньте из духовки. Каждый пласт положите между двумя полотенцами и хорошо прижмите руками.

Молоко и сгущенные сливки смешайте в небольшой кастрюльке, готовьте на среднем огне около 10 минут, не доводя до кипения.

В большой миске взбейте миксером желтки, сахар и 2 чайные ложки ванильной эссенции до кремовой текстуры. Добавьте муку и заварной крем, снова взбейте. По частям влейте молочную смесь.

Перелейте смесь в большую кастрюлю. Готовьте, постоянно помешивая, в течение 6-8 минут. Снимите с огня и вмешайте сливочное масло. Слегка охладите, накройте крышкой и отставьте.

В небольшой миске смешайте сахарную пудру, 1 столовую ложку размягченного масла и оставшуюся ваниль. Добавьте около 1 столовой ложки горячей воды. Перемешайте. Добавляйте воду понемногу, пока не получите однородную массу для покрытия пирожных.

Застелите прямоугольную форму для выпечки фольгой. Обрежьте один корж под размер формы и положите его на дно. Сверху влейте сливочно-ванильный крем. Накройте вторым пластом теста и смажьте его масляным кремом. Поместите в холодильник примерно на час. Затем разрежьте на квадратики и подавайте.