Меренги с шоколадом

Простой, но очень вкусный десерт — любимое детское лакомство.

Ингредиенты

Яичные белки 3 шт сахар 100 г миндальный экстракт 0,5 ч. л.

шоколад 100 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 100 градусов. Застелите большой противень бумагой для выпечки.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская

Взбейте белки до крепкой пены. Понемногу всыпьте сахар и взбейте до твердых пиков. В конце добавьте миндальный экстракт.

Шоколад измельчите и аккуратно вмешайте во взбитые белки. Выложите смесь с помощью двух ложек на подготовленные противни, оставляя между горками расстояние примерно в 2 см.

Выпекайте около 2 часов, периодически поворачивая противень.

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