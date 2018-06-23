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Меренги с шоколадом
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Меренги с шоколадом 

Карельские вести 1 час назад
Простой, но очень вкусный десерт — любимое детское лакомство.
Ингредиенты
Яичные белки 3 шт  сахар 100 г  миндальный экстракт 0,5 ч. л.
шоколад 100 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 100 градусов. Застелите большой противень бумагой для выпечки.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняФранцузская
Взбейте белки до крепкой пены. Понемногу всыпьте сахар и взбейте до твердых пиков. В конце добавьте миндальный экстракт.
Шоколад измельчите и аккуратно вмешайте во взбитые белки. Выложите смесь с помощью двух ложек на подготовленные противни, оставляя между горками расстояние примерно в 2 см.
Выпекайте около 2 часов, периодически поворачивая противень.
Фото: Pinterest
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