В дни ЧМ-2018 курсантов Балтфлота угостили блюдами сербской кухни

Сербию называют жемчужиной Балканского полуострова. Кухня впитала вековые традиции и культуру соседних стран. Поэтому она так похожа на русскую. Та же печёная картошка, курочка, и тот же фаршированный перец. Но только с сербским акцентом.

— Здесь мясо делается не на мясорубке, а измельчается именно ножом. Будет всё натуральное лук, соль, перец и зелень

А вот и подрумянившийся судак горячий, только из печи. Немного овощей и фаршированная рыбка готова к подаче. Тем временем к столу уже несут угощения. Сочная буженина, голубцы, сайда под морковно-луковой шубой. Блюда должны быть не только вкусными, но и красивыми.

— И последний штрих веточка укропа. Как говорят сербы: «Јело се служи! Позивам вас на сто!». Это означает: «Кушать подано, приглашаю к столу».

В столовой курсантов Балтийского военно-морского института ждал настоящий гастрономический сюрприз. Ребята выстроились в очередь, чтобы попробовать аласскую чорбу. Это суп из птицы. Или подварак — курицу с овощами.

Севасьян Павлов, курсант Балтийского военно-морского института:

— Вы знаете, мне очень понравилось, есть сложные блюда, как у нас, своеобразно, мне нравится. Обязательно собираюсь приехать в Сербию и при возможности попробовать, чтобы сравнить кухни действительно ли так готовят, как здесь.

Будущие офицеры продолжат знакомиться с национальными блюдами стран-участниц чемпионата мира по футболу. А вот какая кухня станет следующей, повара пока держат в секрете.