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В дни ЧМ-2018 курсантов Балтфлота угостили блюдами сербской кухни
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В дни ЧМ-2018 курсантов Балтфлота угостили блюдами сербской кухни 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Сербию называют жемчужиной Балканского полуострова. Кухня впитала вековые традиции и культуру соседних стран. Поэтому она так похожа на русскую. Та же печёная картошка, курочка, и тот же фаршированный перец. Но только с сербским акцентом.
Александр Коваленко, шеф-повар:
— Здесь мясо делается не на мясорубке, а измельчается именно ножом. Будет всё натуральное лук, соль, перец и зелень
А вот и подрумянившийся судак горячий, только из печи. Немного овощей и фаршированная рыбка готова к подаче. Тем временем к столу уже несут угощения. Сочная буженина, голубцы, сайда под морковно-луковой шубой. Блюда должны быть не только вкусными, но и красивыми.
Ирина Аксёнова, корреспондент:
— И последний штрих веточка укропа. Как говорят сербы: «Јело се служи! Позивам вас на сто!». Это означает: «Кушать подано, приглашаю к столу».
В столовой курсантов Балтийского военно-морского института ждал настоящий гастрономический сюрприз. Ребята выстроились в очередь, чтобы попробовать аласскую чорбу. Это суп из птицы. Или подварак — курицу с овощами.
Севасьян Павлов, курсант Балтийского военно-морского института:
— Вы знаете, мне очень понравилось, есть сложные блюда, как у нас, своеобразно, мне нравится. Обязательно собираюсь приехать в Сербию и при возможности попробовать, чтобы сравнить кухни действительно ли так готовят, как здесь.
Будущие офицеры продолжат знакомиться с национальными блюдами стран-участниц чемпионата мира по футболу. А вот какая кухня станет следующей, повара пока держат в секрете.
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