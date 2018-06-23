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Пасхальный торт с марципаном
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Пасхальный торт с марципаном 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Необычное пасхальное лакомство родом из английской кухни для тех, кто хочет разнообразить праздничный стол.
Ингредиенты
Светлый изюм 200 г  темный изюм 150 г  апельсин (цедра) 1 шт  сушеные вишни 50 г  тертый имбирь 2 ст. л.
виски 100 мл  сливочное масло 240 г  коричневый сахар 200 г  мука с разрыхлителем 220 г  яйца 4 шт  пряности (корица, гвоздика, мускатный орех) 0,5 ч. л.
марципан 500 г  абрикосовый джем 4 ст. л.
Способ приготовления
Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская
За день до приготовления с вечера сложите сухофрукты, тертый имбирь и апельсиновую цедру в небольшую емкость, залейте виски и хорошо перемешайте. На следующий день слейте виски.
Разогрейте духовку до 150 градусов. Застелите круглую форму для выпечки бумагой.
В большой миске взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и снова взбейте до воздушности. Затем добавьте муку и пряности, хорошо перемешайте. Добавьте сухофрукты и снова перемешайте.
Половину теста выложите в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Треть марципановой массы скатайте в шар, раскатайте до размеров формы и выложите сверху на тесто, обрезав лишние края. Сверху выложите оставшееся тесто и разровняйте верх. Выпекайте около 2 часов, проверяя готовность с помощью зубочистки. Если верх начинает подгорать, накройте его фольгой.
Выньте торт из духовки и оставьте остывать в форме минимум на 20 минут. Затем выньте из формы и полностью охладите. Верх торта смажьте абрикосовым джемом. Треть марципановой массы раскатайте и накройте торт сверху. Из оставшегося марципана скатайте 11 шариков и украсьте ими торт.
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