Пасхальный торт с марципаном

Необычное пасхальное лакомство родом из английской кухни для тех, кто хочет разнообразить праздничный стол.

Ингредиенты

Светлый изюм 200 г темный изюм 150 г апельсин (цедра) 1 шт сушеные вишни 50 г тертый имбирь 2 ст. л.

виски 100 мл сливочное масло 240 г коричневый сахар 200 г мука с разрыхлителем 220 г яйца 4 шт пряности (корица, гвоздика, мускатный орех) 0,5 ч. л.

марципан 500 г абрикосовый джем 4 ст. л.

Способ приготовления

Время готовки2 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАнглийская

За день до приготовления с вечера сложите сухофрукты, тертый имбирь и апельсиновую цедру в небольшую емкость, залейте виски и хорошо перемешайте. На следующий день слейте виски.

Разогрейте духовку до 150 градусов. Застелите круглую форму для выпечки бумагой.

В большой миске взбейте масло с сахаром, добавьте яйца и снова взбейте до воздушности. Затем добавьте муку и пряности, хорошо перемешайте. Добавьте сухофрукты и снова перемешайте.

Половину теста выложите в подготовленную форму и разровняйте поверхность. Треть марципановой массы скатайте в шар, раскатайте до размеров формы и выложите сверху на тесто, обрезав лишние края. Сверху выложите оставшееся тесто и разровняйте верх. Выпекайте около 2 часов, проверяя готовность с помощью зубочистки. Если верх начинает подгорать, накройте его фольгой.

Выньте торт из духовки и оставьте остывать в форме минимум на 20 минут. Затем выньте из формы и полностью охладите. Верх торта смажьте абрикосовым джемом. Треть марципановой массы раскатайте и накройте торт сверху. Из оставшегося марципана скатайте 11 шариков и украсьте ими торт.