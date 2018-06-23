Соль в жаркую погоду необходима для здоровья

Жарким и душным летом организм склонен к большей потере воды и минералов, чем обычно. Активная потеря минеральных веществ может привести к ухудшению самочувствия, так что отказываться от соли в жару даже опасно. Соль часто называют «белой смертью», но не стоит забывать — это вещество участвует в жизненно-важных процессах и его присутствие необходимо для здорового состояния мозга. О том, что в условиях жары важно потреблять необходимо количество соли, рассказала врач-диетолог Светлана Фус.

«В жару не нужно забывать о соли. Не лишним будет специально подсаливать блюда. Можно без опасений съедать около 5 граммов соли в сутки», — отметила специалист.

Кроме того, по словам врача, организм нужно поддержать другими пищевыми источниками разных минералов. Калий. Содержится в свежих овощах, фруктах, ягодах, крупах, кисломолочных продуктах, рыбе, грибах, бобовых. Кальций. Его много в натуральной кисломолочной продукции, зеленых листовых овощах, брокколи, морской и цветной капусте. Магний. Этим минералом богаты листовые овощи, морская капуста, каши, бобовые, какао, черный шоколад, орехи. Эксперт напомнила, что активное потребление воды летом уменьшает концентрацию микроэлементов в крови. Поэтому целесообразно употреблять в пищу продукты, в которых много жидкости, сока — это не только даст организму нужную влагу, но и одновременно снабдит его полезными веществами.

«Прежде всего нужно обратить внимание на овощи, ягоды и фрукты — в них содержатся не только минералы, но и достаточное количество воды. Так, например, в огурцах и помидорах до 95% жидкости, в ягодах и фруктах — от 80 до 90%», — подчеркнула врач.

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