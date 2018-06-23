Салат с кальмарами и помидорами

Очень вкусный салат с кальмарами, помидорами и яйцами можно сделать более полезным, если заменить майонез нежирным йогуртом или оливковым маслом.

Ингредиенты

Кальмары 500 г помидоры 2-3 шт.

яйца 4 шт.

укроп по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

чеснок 2-3 зубчика

майонез или сметана 3 ст. л.

Способ приготовления

Кальмаров очистите и отварите в подсоленной кипящей воде около 3 минут. Затем выньте, обсушите и остудите.

Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Тем временем отварите яйца вкрутую и тоже остудите.

Кальмаров нарежьте кольцами или небольшими кусочками. Помидоры и яйца нарежьте кубиками. Сложите все в салатник, добавьте измельченный укроп и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте салат майонезом или сметаной. Подавайте сразу.