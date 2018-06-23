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Салат с кальмарами и помидорами
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Салат с кальмарами и помидорами 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
Очень вкусный салат с кальмарами, помидорами и яйцами можно сделать более полезным, если заменить майонез нежирным йогуртом или оливковым маслом.
Ингредиенты
Кальмары 500 г  помидоры 2-3 шт.
яйца 4 шт.
укроп по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
чеснок 2-3 зубчика
майонез или сметана 3 ст. л.
Способ приготовления
Кальмаров очистите и отварите в подсоленной кипящей воде около 3 минут. Затем выньте, обсушите и остудите.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Тем временем отварите яйца вкрутую и тоже остудите.
Кальмаров нарежьте кольцами или небольшими кусочками. Помидоры и яйца нарежьте кубиками. Сложите все в салатник, добавьте измельченный укроп и чеснок. Посолите и поперчите по вкусу, заправьте салат майонезом или сметаной. Подавайте сразу.
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