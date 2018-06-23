Венский пирог с ягодами

Самое время готовить выпечку с ароматными ягодами! Попробуйте этот венский пирог с вишнями.

Ингредиенты

Вишни 400 г сахар 150 г мука 200 г ванильный сахар 0,5 ч. л.

сливочное масло 180 г яйца 4 шт разрыхлитель 1 ч. л.

Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняАвстрийская

Разогрейте духовку до 180 градусов. Круглую форму смажьте маслом.

Если ягоды замороженные, перед приготовлением их нужно разморозить. При желании удалите из вишен косточки.

Размягченное масло взбейте с сахаром до кремовой текстуры. Вбейте яйца по одному, каждый раз хорошо взбивая. Добавьте муку, ванильный сахар, разрыхлитель и щепотку соли. Хорошо перемешайте.

Выложите тесто в подготовленную форму и разровняйте верх. Сверху выложите вишни. Выпекайте в течение 30-35 минут. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.