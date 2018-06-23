В Казани в честь ЧМ испекли 26-килограммовый перемяч

В Казани повара из национального комплекса «Туган авылым» приготовили 26-килограммовый перемяч в честь чемпионата мира по футболу, передает «Татар-информ»

Диаметр перемяча — 118 сантиметров, а его вес — более 26 килограммов. Изначально шеф-повар Георгий Тармазов планировал испечь пирог длиной в 80 сантиметров и весом в 8 килограммов, но в процессе готовки решил изменить общий объем.

Выпечку вынесли на большой стол, который установили на улице. Перемяч разлетелся по рукам буквально за несколько минут.

«Выглядит очень вкусно и на вкус тоже замечательный», — отметила одна из местных жительниц.

Весной этого года в Армении испекли самую длинную в мире гату — национальную выпечку, по вкусу напоминающую слоеные пирожки. Ее длина составила 40 метров.

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