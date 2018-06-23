Ещё
В Казани в честь ЧМ испекли 26-килограммовый перемяч
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани в честь ЧМ испекли 26-килограммовый перемяч 

Мир24 46 минут назад
В Казани повара из национального комплекса «Туган авылым» приготовили 26-килограммовый перемяч в честь чемпионата мира по футболу, передает «Татар-информ».
Диаметр перемяча — 118 сантиметров, а его вес — более 26 килограммов. Изначально шеф-повар Георгий Тармазов планировал испечь пирог длиной в 80 сантиметров и весом в 8 килограммов, но в процессе готовки решил изменить общий объем.
Выпечку вынесли на большой стол, который установили на улице. Перемяч разлетелся по рукам буквально за несколько минут.
«Выглядит очень вкусно и на вкус тоже замечательный», — отметила одна из местных жительниц.
Весной этого года в Армении испекли самую длинную в мире гату — национальную выпечку, по вкусу напоминающую слоеные пирожки. Ее длина составила 40 метров.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Как выбрать хорошие креветки: советы от Роскачества От окрошки до гаспачо: лучшие рецепты холодных супов Десерт для президента: Эмомали Рахмон оценил белорусский шоколад
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки10
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом62
Женские недостатки, от которых мужчины без ума20
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение