Салат из сельдерея

Простой и легкий летний салат из корня сельдерея по рецепту знаменитого повара Джейми Оливера.

Ингредиенты

Корень сельдерея 1 шт.

корнишоны 3-4 шт.

анчоусы 2 шт.

каперсы 2 ст. л.

петрушка 1 пучок

сметана 5 ст. л.

дижонская горчица 1 ст. л.

оливковое масло 1 ст. л.

винный уксус 2-3 ст. л.

соль по вкусу

черный перец по вкусу

Способ приготовления

Корень сельдерея очистите и нарежьте тонкими пластинками (проще всего это сделать овощечисткой). Сложите в большую миску и добавьте уксус по вкусу.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

К сельдерею добавьте нарезанные кружочками корнишоны, каперсы, измельченные анчоусы и рубленую петрушку. Сметану смешайте с горчицей и оливковым маслом, полученной смесью заправьте салат. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте и подавайте.