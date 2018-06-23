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Салат из сельдерея
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Салат из сельдерея 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Простой и легкий летний салат из корня сельдерея по рецепту знаменитого повара Джейми Оливера.
Ингредиенты
Корень сельдерея 1 шт.
корнишоны 3-4 шт.
анчоусы 2 шт.
каперсы 2 ст. л.
петрушка 1 пучок
сметана 5 ст. л.
дижонская горчица 1 ст. л.
оливковое масло 1 ст. л.
винный уксус 2-3 ст. л.
соль по вкусу
черный перец по вкусу
Способ приготовления
Корень сельдерея очистите и нарежьте тонкими пластинками (проще всего это сделать овощечисткой). Сложите в большую миску и добавьте уксус по вкусу.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
К сельдерею добавьте нарезанные кружочками корнишоны, каперсы, измельченные анчоусы и рубленую петрушку. Сметану смешайте с горчицей и оливковым маслом, полученной смесью заправьте салат. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте и подавайте.
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