Кукурузный кекс

Рассыпчатый сладкий кекс из кукурузной муки — прекрасное дополнение к чаю.

Ингредиенты

Молоко 500 мл лимонный сок 60 мл сливочное масло 240 г сахар 300 г яйца 4 шт разрыхлитель 1 ч. л.

кукурузная мука 300 г пшеничная мука 300 г соль 1 ч. л.

Способ приготовления

Молоко смешайте с лимонным соком, отставьте на некоторое время для сквашивания.

Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

Поместите в духовку большую сковороду или форму для выпечки с толстым дном и стенками. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Масло растопите в микроволновке. Добавьте сахар и взбейте венчиком. Добавьте яйца и снова хорошо взбейте до однородности. Добавьте в сквашенное молоко разрыхлитель, хорошо перемешайте и влейте в тесто. Затем добавьте оба вида муки и соль. Тщательно перемешайте.

Осторожно выньте горячую форму из духовки. Смажьте ее сливочным маслом. Влейте в форму тесто. Выпекайте в течение 35-40 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.

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