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Кукурузный кекс
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Кукурузный кекс 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатый сладкий кекс из кукурузной муки — прекрасное дополнение к чаю.
Ингредиенты
Молоко 500 мл  лимонный сок 60 мл  сливочное масло 240 г  сахар 300 г  яйца 4 шт  разрыхлитель 1 ч. л.
кукурузная мука 300 г  пшеничная мука 300 г  соль 1 ч. л.
Способ приготовления
Молоко смешайте с лимонным соком, отставьте на некоторое время для сквашивания.
Время готовки1 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
Поместите в духовку большую сковороду или форму для выпечки с толстым дном и стенками. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Масло растопите в микроволновке. Добавьте сахар и взбейте венчиком. Добавьте яйца и снова хорошо взбейте до однородности. Добавьте в сквашенное молоко разрыхлитель, хорошо перемешайте и влейте в тесто. Затем добавьте оба вида муки и соль. Тщательно перемешайте.
Осторожно выньте горячую форму из духовки. Смажьте ее сливочным маслом. Влейте в форму тесто. Выпекайте в течение 35-40 минут, проверяя готовность с помощью зубочистки.
Фото: Pinterest
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