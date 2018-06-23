Хотите приготовить на обед или ужин что-нибудь очень простое и быстрое? Попробуйте салат с копченым угрем, огурцами и болгарским перцем.
Ингредиенты
Копченый угорь 300 г огурцы 2 шт.
болгарский перец 1 шт.
листья салата 3 шт.
оливковое масло по вкусу
соль по вкусу
черный перец по вкусу
лимон (сок) 0,5 шт.
кунжут по вкусу
Способ приготовления
Листья салата порвите руками и сложите в салатник.
Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Рыбу, огурцы и болгарский перец нарежьте соломкой и тоже сложите в салатник. Посолите и поперчите, добавьте оливковое масло, лимонный сок и кунжут. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.