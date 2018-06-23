Салат с копченым угрем

Хотите приготовить на обед или ужин что-нибудь очень простое и быстрое? Попробуйте салат с копченым угрем, огурцами и болгарским перцем.

Ингредиенты

Копченый угорь 300 г огурцы 2 шт.

болгарский перец 1 шт.

листья салата 3 шт.

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

черный перец по вкусу

лимон (сок) 0,5 шт.

кунжут по вкусу

Способ приготовления

Листья салата порвите руками и сложите в салатник.

Время готовки15 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Рыбу, огурцы и болгарский перец нарежьте соломкой и тоже сложите в салатник. Посолите и поперчите, добавьте оливковое масло, лимонный сок и кунжут. Хорошо перемешайте и сразу подавайте.