Чешский пасхальный хлеб

Если вы хотите испечь на Пасху альтернативу куличам, предлагаем вам пасхальный хлеб.

Ингредиенты

Хлебная мука 150 г коричневый сахар 50 г теплое молоко 2-3 ст. л.

ванильный экстракт 1-2 капли

сухие дрожжи 1 ч. л.

сливочное масло 120 г изюм или сушеная клюква 70 г лимонная цедра 1 ч. л.

соль 1 щепотка

яйцо 1 шт Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняЧешская

Замочите изюм или клюкву в крепком алкоголе минимум на 24 часа.

Дрожжи смешайте с 2 ст. л. теплой воды и небольшим количеством сахара и оставьте подходить.

Смешайте муку с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавьте к полученной смеси опару. Сделайте углубление в центре и влейте туда теплое молоко, слегка взболтанное яйцо и растопленное масло. Перемешайте.

Замесите очень мягкое, но не слишком липкое тесто. При необходимости добавляйте еще муки. Вмешайте изюм или клюкву. Переложите тесто в смазанную маслом миску и накройте чистым полотенцем. Оставьте подходить на 3-4 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме вдвое. Затем обомните тесто, придайте ему круглую форму и переложите на застеленный бумагой противень. Оставьте еще на 40 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте около 35 минут. При желании смажьте верх хлеба взболтанным яйцом и посыпьте миндальными лепестками. Готовый хлеб полностью охладите, затем нарежьте и подавайте.