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Чешский пасхальный хлеб
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Чешский пасхальный хлеб 

Карельские вести 15 минут назад
Фото: Карельские вести
Если вы хотите испечь на Пасху альтернативу куличам, предлагаем вам пасхальный хлеб.
Ингредиенты
Хлебная мука 150 г  коричневый сахар 50 г  теплое молоко 2-3 ст. л.
ванильный экстракт 1-2 капли
сухие дрожжи 1 ч. л.
сливочное масло 120 г  изюм или сушеная клюква 70 г  лимонная цедра 1 ч. л.
соль 1 щепотка
яйцо 1 шт  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняЧешская
Замочите изюм или клюкву в крепком алкоголе минимум на 24 часа.
Дрожжи смешайте с 2 ст. л. теплой воды и небольшим количеством сахара и оставьте подходить.
Смешайте муку с сахаром, солью и лимонной цедрой. Добавьте к полученной смеси опару. Сделайте углубление в центре и влейте туда теплое молоко, слегка взболтанное яйцо и растопленное масло. Перемешайте.
Замесите очень мягкое, но не слишком липкое тесто. При необходимости добавляйте еще муки. Вмешайте изюм или клюкву. Переложите тесто в смазанную маслом миску и накройте чистым полотенцем. Оставьте подходить на 3-4 часа, чтобы тесто увеличилось в объеме вдвое. Затем обомните тесто, придайте ему круглую форму и переложите на застеленный бумагой противень. Оставьте еще на 40 минут.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте около 35 минут. При желании смажьте верх хлеба взболтанным яйцом и посыпьте миндальными лепестками. Готовый хлеб полностью охладите, затем нарежьте и подавайте.
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