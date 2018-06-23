Ещё
Лимонный тарт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимонный тарт 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Ароматный пирог из рубленого теста с нежной сливочно-лимонной начинкой.
Ингредиенты
Мука 250 г  сливочное масло 140 г  сахар 40 г  яичные желтки 2 шт  ледяная вода 1,5 ст. л.
яйца 7 шт  жирные сливки 175 мл  светлый коричневый сахар 320 г  свежевыжатый лимонный сок 200 мл  Способ приготовления
Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для тарта маслом.
Сливочное масло перетрите с мукой и сахаром в крошку. Добавьте воду и желтки. Быстро замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник на 15 минут. Затем раскатайте и выложите в форму. Сверху положите лист пергаментной бумаги и всыпьте на нее груз (например, сухой горох или фасоль). Выпекайте в течение 15 минут.
Выжмите из лимонов сок и снимите цедру с помощью мелкой терки.
В большой миске взбейте яйца. Добавьте коричневый сахар, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешайте.
Когда корж будет готов, снимите с него бумагу с грузом и влейте сверху начинку. Выпекайте в течение 30-35 минут. Полностью охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Карельские вести: последние новости
Торт «Птичье молоко» Освежающий овощной салат Салат из морепродуктов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения34
Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки16
Прощай, школа: звезды на выпускных фотографиях4
Женские недостатки, от которых мужчины без ума21
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом63
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение