Лимонный тарт

Ароматный пирог из рубленого теста с нежной сливочно-лимонной начинкой.

Ингредиенты

Мука 250 г сливочное масло 140 г сахар 40 г яичные желтки 2 шт ледяная вода 1,5 ст. л.

яйца 7 шт жирные сливки 175 мл светлый коричневый сахар 320 г свежевыжатый лимонный сок 200 мл Способ приготовления

Время готовки1 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте форму для тарта маслом.

Сливочное масло перетрите с мукой и сахаром в крошку. Добавьте воду и желтки. Быстро замесите тесто. Скатайте его в шар, заверните в пленку и поместите в холодильник на 15 минут. Затем раскатайте и выложите в форму. Сверху положите лист пергаментной бумаги и всыпьте на нее груз (например, сухой горох или фасоль). Выпекайте в течение 15 минут.

Выжмите из лимонов сок и снимите цедру с помощью мелкой терки.

В большой миске взбейте яйца. Добавьте коричневый сахар, лимонный сок и цедру. Тщательно перемешайте.

Когда корж будет готов, снимите с него бумагу с грузом и влейте сверху начинку. Выпекайте в течение 30-35 минут. Полностью охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.