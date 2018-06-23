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«Футбольный» чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн
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«Футбольный» чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн 

Sputnik Абхазия 2 часа назад
Фото: Sputnik Абхазия
Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.
"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.
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