«Футбольный» чак-чак: в Казани приготовили десерт весом свыше четырех тонн

Рекордный татарский десерт весит свыше четырех тонн. Для его приготовления понадобилось около 9000 яиц, тонна муки и тонна меда. Достижение занесено в Книгу рекордов России.

"Футбольный" чак-чак с радостью отведали болельщики ЧМ-2018.