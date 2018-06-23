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В жару перед сном нужно выпивать стакан воды
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В жару перед сном нужно выпивать стакан воды 

МедикФорум 42 минуты назад
Фото: МедикФорум
Часто можно услышать о том, что употреблять жидкость перед сном не нужно, поскольку это как минимум ведет к отечности. Но, оказывается, это совсем не так. В жару, наоборот, перед сном нужно выпивать воду, — например, в количестве одного стакана. Об этом сообщила врач-диетолог Людмила Бабич. По словам врача, припухлости и одутловатость наутро зависит отнюдь не от выпитой воды — причиной тому нарушения в работе внутренних органов.
«Вода тут не причем. Наоборот, нехватка жидкости вызывает отечность, ведь обезвоженный организм страдает и работает фактически на износ, потому чтобы избавить себя от этих неприятностей, накапливает влагу», — рассказала эксперт.
Как пояснила Людмила Бабич, в жару воду необходимо пить в течение всего дня, независимо от жажды. Первый стакан воды (лучше теплой) полезно выпивать сразу после подъема с кровати — это активизирует перистальтику кишечника, а также ускоряет процесс очищения печени от накопившихся вредных ингредиентов. Что касается привычки пить воду перед отходом ко сну, то врач посоветовала использовать для этого минеральную воду без газа в объеме 200-250 мл.
«Вода способствуют разжижению крови, а это профилактика образования тромбов, которые являются одними из главных причин инфарктов и инсультов», — заметила специалист.
Ранее МедикФорум писал о том, что в жаркую погоду важно употреблять достаточно соли.
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