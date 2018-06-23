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«Весна» выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло «Жигулевское» с хмелем и солодом
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«Весна» выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло «Жигулевское» с хмелем и солодом 

Волга Ньюс 13 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Мыло не только с актуальным футбольным дизайном, но и с экстрактом хмеля и солода. Солод — это подаренный человеку природой источник витаминов и жирных кислот. Хмель — настоящий кладезь полезных веществ. Мыло действительно полезно для кожи.
А еще им можно порадовать настоящих болельщиков — ведь у мыла «Жигулевское» три стильных дизайна.
Как пишет производитель: «Не стесняйтесь рекомендовать друзьям торговую точку, где можно купить данный продукт. Главное — остерегайтесь соблазна попробовать мыло „Жигулевское“ на вкус!»
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