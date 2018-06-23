«Весна» выпустила к ЧМ-2018 сувенирное мыло «Жигулевское» с хмелем и солодом

Мыло не только с актуальным футбольным дизайном, но и с экстрактом хмеля и солода. Солод — это подаренный человеку природой источник витаминов и жирных кислот. Хмель — настоящий кладезь полезных веществ. Мыло действительно полезно для кожи.

А еще им можно порадовать настоящих болельщиков — ведь у мыла «Жигулевское» три стильных дизайна.

Как пишет производитель: «Не стесняйтесь рекомендовать друзьям торговую точку, где можно купить данный продукт. Главное — остерегайтесь соблазна попробовать мыло „Жигулевское“ на вкус!»