Сладкая жизнь: все, что вы хотели (и не очень) знать о сахарозаменителях

Врач-диетолог Альбина Комиссарова рассказала, почему сахар не запрещен на диете и почему любовь к сахарозаменителям может привести к ожирению.

Сахарозаменители — одна из причин ожирения!

Сахарозаменители были придуманы для больных сахарным диабетом — они обеспечивают сладкий вкус, но при этом не повышают уровень глюкозы в крови. Адепты здорового питания решили ввести их в свой рацион, чтобы снизить калорийность привычных блюд. Не надо за ними повторять.

Практически во всех сахарозаменителях калорийность близится к нолю. Мозг получает сигнал о поступлении сладкого, но при этом уровень глюкозы остается прежним. Чтобы устранить дисбаланс, организм «попросит» его покормить — возникнет острое чувство голода.

В данном случае половина ложки сахара полезнее таблетки сукралозы (популярный сахарозаменитель).

Несколько лет назад в институте Вайзмана (Израиль) были проведены исследования, доказавшие взаимосвязь между метаболическими расстройствами, дисбактериозом, ожирением и употреблением сахарозаменителей.

Американские ученые это подтвердили, хотя признали, что таких результатов никто не ожидал.

Безопасность сахарозаменителей не доказана

Человек не может жить на одних сахарозаменителях. Они нарушают синтез лептина — гормона, подающего в мозг сигнал о насыщении. Результат: переедание.

Сегодня нет ни одного сахарозаменителя, который можно употреблять в неограниченных количествах. Они запрещены беременным и кормящим — их безопасность не доказана (речь идет даже о растительных)!

Сахарозаменители не формируют правильные пищевые привычки

Если человек решил похудеть, он должен научиться говорить себе «нет!». Вовсе не обязательно полностью отказываться от сладкого при необходимости снизить вес. Должно быть понимание, что его можно употреблять не каждый день и желательно совмещать это «удовольствие» с тренировками или физическими нагрузками.

Нужно воспитывать в себе чувство сдержанности. Принимайте пищу осознанно, задавайте себе вопрос: я ем потому, что действительно этого хочу или потому, что «заедаю» проблему?

Если человек раньше пил кофе с тремя ложками сахара, а сейчас пьет с сахарозаменителем — это не здоровое питание, а самообман.

Выбирайте сахарозаменители с калориями

Среди сторонников правильного питания популярны натуральные сахарозаменители — сироп стевии, например. Для диабетиков — идеальный вариант, для обычных людей — «пустая» калория, которая может привести к перееданию.

Хорошая и более здоровая альтернатива сахару — кокосовый, кленовый сиропы и сироп топинамбура. Они сладкие, но менее калорийные.