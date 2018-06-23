Болельщикам Сочи понравилось приготовление чурчхелы

Российские и иностранные журналисты сварили чурчхелу в сочинском пресс‐центре. Зарубежным гостям пришлась по душе кавказское лакомство, сообщили в администрации горда.

Польские корреспонденты настолько влились в процесс, что дали обещание приготовить сладость из кураги и виноградного сока в своей стране.

«Мы еще кушали здесь пельмени, тоже вкусно. Нашим национальным блюдом в Польше являются пироги — бигос — похожие на ваши вареники с мясом», — поделился впечатлениями польский журналист Матеуш Скраба.

Кроме того, болельщикам предстоит полюбоваться на морские пейзажи олимпийской столицы. Они уже посетили горы Красной Поляны.

Ранее сообщалось, что 23 июня болельщиков научат готовить чурчхелу и играть на балалайке в фан‐зоне в рамках ЧМ-2018. Организаторы открыли ежедневный цикл познавательно-развлекательных мероприятий для иностранных гостей.