Молодые мамы могут победить лактостаз без таблеток

Лактостаз появляется у матерей, кормящих грудным молоком. Это может произойти, когда молоко задерживается в молочной железе. В грудных железах женщин имеются конусообразные доли, они расходятся вокруг грудного соска. Поры, имеющиеся на соске, соединяются протоками с молочными долями, их диаметр бывает от 1,7 до 2,3 миллиметров. Если проток пережимается, может образоваться пробка, которая препятствует свободному течению молока. Оно застаивается в молочной дольке и не поступает к соску. Лактостаз требует немедленного лечения, в противном случае может появиться мастит, требующий хирургического вмешательства. МедикФорум решил выяснить все об этой болезни.

Причины появления лактостаза

Существует несколько причин возникновения этого заболевания молочных желез. Это может зависеть от строения молочных желез кормящей матери и неправильное грудное вскармливание. • Гиперлактация (большое количество молока). • Нерегулярное кормление малыша. • Неправильная поза женщины при кормлении. • Психологические стрессы, переутомление, сон на животе. • Узкие протоки в грудных железах или плоский втянутый сосок. • Тесный бюстгальтер, переохлаждение, травмы, ушибы груди.

Лактостаз нужно лечить при обнаружении развивающейся патологии, В начале заболевания его можно вылечить дома, используя народные средства. При лечении этого заболевания еще с давних времен применяли капустный лист. В случае, когда женщина не уделяет внимания своему организму и запускает болезнь, она прогрессирует и переходит в мастит. Признаки лактостаза: уплотнения на груди; •возможны покраснения над уплотнениями; •чувствуется боль при прикосновениях; •боль при сцеживании молока и кормлении; •возможно повышение температуры. При первых признаках заболевания нужно постараться дать малышу грудь, чтобы он ее рассосал. Если не получается, нужно постараться молоко сцедить. Перед сцеживанием рекомендуется принять душ, слегка горячей водой. Применение листьев капусты при лечении обусловлено тем, что в ее состав входят селен, цинк, витамины, фитонциды и лизоцим. В капусте имеется витамин U, он выводит токсины, которые появляются вследствие неправильной работы клеток молочных желез. Кроме того, в капусте содержатся полисахариды, усиливающие действие на регенерацию тканей. Капустные листы утоляют боль, снижают температуру, снимают воспаление в месте применения, уменьшают отеки.

Способы лечения листьями капусты

Наиболее популярным и проверенным средством для лечения являются листы капусты белокочанной. Они могут за несколько процедур снять болевой синдром и удалить застой молока. Применяемые листья нужно брать обычной температуры. Листья необходимо правильно подготовить. Их нужно тщательно промыть, обсушить салфеткой или полотенцем. Грубые места можно срезать, отбить ножом или кухонным молотком, пока не появится сок. Сок капусты действует как противовоспалительное и антисептическое и средство, снимает болевой синдром и отеки.

Лист капусты прикладывается после кормления ребенка и сцеживания молока, распределяя зелень по груди. Начинать нужно от подмышек, не закрывая сосок. Сверху на лист накладывается хлопчатобумажная ткань, нельзя применять пленку. Фиксируется пластырем. На нее надевается бюстгальтер. Нельзя сдавливать грудь, поэтому желательно носить белье, предназначенное для кормящих матерей. Компресс должен лежать на груди 2-3 часа, до момента высыхания сока. Затем он снимается, грудь тщательно моется кипяченой водой и накладывается свежий приготовленный лист. Такие прикладывания можно делать несколько раз, пока состояние не улучшится. Если симптомы не исчезают при проведении нескольких процедур, необходимо обратиться к врачу.

Другие варианты лечения

• Подготавливаются для компресса только белые листья. Их нужно хорошо помять, чтобы они стали мягкими, приложить к груди. На капусту наложить шерстяную ткань, которая удерживает тепло. Такой компресс можно оставить на ночь. • Подготовить листья капусты. Растопить сливочное масло хорошего качества, налить его на листья, распределив кисточкой по всей поверхности, сверху присыпать солью. Подождать, пока появится капустный сок, приложить к проблемному месту и накрыть плотной натуральной тканью. Надеть белье, чтобы листья плотнее держались. После 6-7 часов листья можно поменять. • Листья капусты измельчить с помощью блендера или просто ножом, добавить 2 столовых ложки кефира. Делается плотная марлевая повязка в несколько слоев и на нее накладывается кефирно-капустная масса. Грудь обматывается повязкой с одной стороны. Эту повязку можно носить в течение всего дня, периодически обновляя. • Действие капустного сока можно усилить, если на лист нанести тонкий слой натурального меда, при условии что у женщины нет аллергии на продукты пчеловодства. Так же можно медом смазать на груди воспалившиеся места и сверху приложить подготовленные листья капусты. Компресс утеплить шерстяной тканью и держать несколько часов.

Продолжительность лечения

Лечение лактостаза листьями капусты длится около двух недель. Положительный эффект должен наблюдаться после проведения нескольких сеансов. Должны постепенно уменьшаться болевые ощущения в груди, проходить покраснения, отеки. Если положительного эффекта от капустного лечения не наблюдается, нужно обращаться к специалисту, чтобы не допустить гнойной инфекции.

Нельзя забывать, что такое лечение является вспомогательным средством при лечении воспалительных заболеваний груди. Обязательным условием предупреждения болезни и ее быстрого излечения являются регулярное освобождение больной груди от молока. Грудь нужно стараться давать малышу, правильно его прикладывать, оставшееся молоко нужно сцеживать.

Массаж при лактостазе

При кормлении ребенка в целях предупреждения и появления лактостаза рекомендуется проводить массаж грудных желез. Он может расслабить появившиеся узлы в молочных железах, чтобы молоко могло поступать наружу. Массаж делают стоя или сидя, как более удобно. Перед массажем нужно вымыть руки, кремом смазать грудь или воспользоваться растительным маслом, добавить в него несколько капель масла шалфея. Одна рука должна поддерживать грудь, а другая делать движения. Массажные движения проводится от периферии груди к соску, легко надавливая, затем обратно. Далее движениями, идущими по спирали и массажировать по часовой стрелке, начиная от подмышек. Заканчивать около сосков. Узлы постепенно разглаживаются. Такие движения продолжать делать около минуты, чтобы разогреть грудь. Затем одну грудную железу нужно положить на руку, а другой делать круговые движения в одну сторону и в другую. Закупоренные протоки расширяются, и при хорошем массаже молоко может начать вытекать. Заканчивать массаж нужно нежными постукиваниями по всей груди. Все движения не должны быть болезненными. Если боль усиливается во время массажа, то можно попробовать проводить его под душем или в тёплой ванне. После процедуры массажа необходимо обязательно сцедить молоко или постараться приложить ребенка к груди. При кормлении так же легкими движениями массировать грудь от начала груди к соску. Отток молока может улучшиться. Массаж при заболевании груди является одним из первых средств помощи. Делать его желательно до кормления и после него. Ранее ученые рассказали об опасностях подростковой беременности.