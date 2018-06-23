10 богатых эстрогенами продуктов, которые изменят ваш гормональный фон

Что первое приходит в голову, когда люди думают об эстрогенах? Вероятно, представляют женщину, у которой меняется настроение. К сожалению, это верно в большинстве случаев. Когда уровень эстрогена у женщины колеблется, все метаболические процессы в ее организме сходят с ума. Она переживает эмоциональные вспышки, перепады настроения, увеличение веса, нерегулярные периоды, усталость, частые головные боли, низкое либидо. МедикФорум выяснил, как победить эту проблему с помощью продуктов.

Что такое эстроген и почему он важен?

Эстроген представляет собой группу подобных гормонов, которые присутствуют как у мужчин, так и у женщин. У мужчин он присутствует в гораздо меньшей концентрации, чем у женщин. Этот маленький гормон отвечает за то, что женщины ведут себя как женщины. Он влияет на развитие женских половых признаков и вырабатывается главным образом в яичниках. Яичники высвобождают эстроген во время менструации и между циклами. Эти два периода повышения уровня эстрогенов чередуются постепенным падением уровней в течение месяца. Эстроген — жизненно важный гормон из-за его бесчисленных ролей и функций в организме. Помимо регулирования менструальных циклов, он также регулирует репродуктивный тракт, мочевыводящие пути, сердечно-сосудистую систему, кости, вторичные половые признаки, кожу и волосы. Как вы гарантируете, что ваше тело получит достаточное количество эстрогена? Поглощая продукты, богатые им. На рынке есть много продуктов с эстрогеном.

Какие продукты богаты эстрогенами?

1. Семена льна Семена льна считаются одним из лучших источников эстрогена, и они занимают верхнюю позицию в списке продуктов, содержащих фитоэстроген. Также отмечаются льняные семена, которые, как говорят, содержат в три раза больше фитоэстрогенов, чем соевые бобы. Помимо содержания эстрогена, они также являются богатым источником пищевых волокон и жирных кислот омега-3 и помогают снизить уровень холестерина в организме.

Размер порции — 1 столовая ложка Изофлавоны — 22,5 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 379 380 мкг Льняные семена можно поливать йогуртом, овсяной мукой или злаками для завтрака. Они также могут быть добавлены в пирожное и кексы. 2. Семена кунжута

Они содержат лигнаны, гормонах, которые помогают сбалансировать уровни эстрогенов в организме женщины. Они также содержат большое количество клетчатки и несколько витаминов и минералов.

Размер порции — 1 унция Лигнаны — 11,2 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 8008,1 мкг Один из лучших способов употребления семян кунжута — сделать пасту из них, называемую тахини, и использовать ее как соус. Вы также можете добавить их в свой суп, салат или овощи. 3. Соя Соя содержит фитоэстрогены, называемые изофлавонами, которые влияют на метаболизм эстрогенов в организме. Эдамам — это стручки, произведенные соевым растением, которые влияют на метаболизм эстрогенов.

Размер порции — 1 чашка Изофлавоны — 24 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 103 920 мкг Сою лучше всего жарить. Жареные соевые орехи можно взять с собой, чтобы побороть чувство голода. Помимо эстрогена, они также содержат здоровую дозу питательных веществ. 4. Соевое молоко Соевое молоко также является чрезвычайно богатым источником фитоэстрогенов. Оно полезно для облегчения менструальных проблем, таких как судороги или боль, путем восстановления уровней эстрогена в организме.

Размер порции — 200 мл Изофлавоны — 30 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 2957,2 мкг Соевое молоко доступно на рынке в готовых к употреблению пакетах. Используется в качестве закуски в середине дня. Вы также можете добавить соевое молоко к своему завтраку, вместо обычного коровьего молока. 5. Соевый йогурт

Также известный как творожный йогурт, он сделан из соевого молока, что делает этот йогурт хорошим источником фитоэстрогенов.

Размер порции — 200 грамм Изофлавоны — 21 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 10 275 мкг Соевый йогурт можно есть самостоятельно или с другой едой. Вы можете добавить фрукты и орехи к нему и наслаждаться им как здоровой закуской. 6. Тофу Соевый вариант творога, тофу также производится непосредственно из соевого молока. Доступный в мягких и твердых сортах, этот ингредиент помогает улучшить уровень эстрогена в организме.

Размер порции — 3 унции Изофлавоны — 20 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 27 150 мкг Тофу — это универсальный ингредиент, который можно использовать в супах, салатах или карри. Вы можете также обжарить его вместе с несколькими другими овощами по вашему выбору и иметь его в качестве салата или закуски. 7. Фисташки Фисташки содержат самое большое количество фитоэстрогенов среди всех орехов.

Размер порции — 1 унция (28 грамм) Изофлавоны — 49,5 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 382,5 мкг 8. Грецкие орехи Грецкие орехи — одни из самых здоровых орехов. Они богаты фитоэстрогенами, а также белками, омега-3 жирными кислотами и широким спектром необходимых питательных веществ.

Размер порции — 1 унция (28 грамм) Изофлавоны — 14,9 мг Фитоэстрогены (на 100 г) — 26 мкг Вы можете добавить нарезанные грецкие орехи в салаты или посыпать сверху их на фрукты, мороженое или замороженный йогурт. Вы также можете съесть их самостоятельно, или смешать с другими орехами. 9. Арахис Один из наиболее распространенных орехов на рынке, арахис также является хорошим источником фитоэстрогенов.

Размер порции — 1 унция (28 грамм) Фитоэстрогены (на 100 г) — 34,5 мкг Они добавляют хруст в ваши салаты. Их также можно съесть сырыми или измельченными в арахисовое масло и использовать в качестве спреда. 10. Сушеные абрикосы, даты и чернослив

Это здоровые закуски, богатые фитоэстрогенами, а также клетчаткой. Процесс сушки этих фруктов увеличивает количество фитоэстрогенов, витаминов и минералов в них.

Размер порции сушеных абрикосов — 130 г Фитоэстрогены (на 100 г) — 445,5 мкг Размер порции — 24 грамма Фитоэстрогены (на 100 г) — 329,5 мкг Размер порции чернослива — 248 грамм Фитоэстрогены (на 100 г) — 177,5 мкг Эти сухофрукты являются здоровыми, а также вкусными. Их лучше всего использовать в качестве закуски в середине дня. Носите их с собой, чтобы пережевывать между приемами пищи. Ранее были названы 8 полезных привычек, которые изменят вашу жизнь.