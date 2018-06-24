Как приготовить самые вкусные оладьи из кабачков: рецепты

Оладьи из кабачков отличаются приятным вкусом, их можно подать к столу на завтрак или ужин. Каждый раз на кулинарных сайтах появляются новые рецепты приготовления оладий из кабачков по пошаговым рецептам с фото, такие закуски получаются вкусными, а готовить их достаточно просто. ​

В основу для приготовления оладий хозяйки добавляют мясо, фарш, различные овощи и грибы, а также специи, сыр и чеснок. Рассмотрим несколько хороших рецептов, по которым можно быстро приготовить закуску на стол.

С добавлением грибов

Такое блюдо можно приготовить в любое время, достаточно приобрести кабачки и немного грибов. Если есть возможность, то вместо шампиньонов используются лесные грибы.

Ингредиенты:

шампиньоны свежие — 270 грамм;

растительный жир — 3 ложки;

чеснок молодой — 3 зубчика;

зелень петрушки — 1 пучок;

мука 1 сорта — 6 ложек;

куриное яйцо — 3 штуки;

кабачок молодой — 840 грамм;

зелень укропа — 1 пучок;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Чтобы приготовить оладьи из кабачков по рецепту с фото, необходимо подготовить продукты. В итоге получатся простые и вкусные заготовки из овоща с грибами. Первым делом измельчают теркой кабачки, предварительно удалив у овощей семена.

Куриные яйца слегка взбивают, грибы промывают и отправляют вариться в слегка подсоленную воду. Когда грибы сварятся, их достаточно мелко шинкуют.

Зубчики чеснока очищают от шелухи, а затем измельчают до кашицы в ступке. Зелень промывают и обсушивают, после чего мелко нарезают ножом.

В одну миску кладут чеснок, рубленную зелень и грибы, а затем добавляют измельченные кабачки. В массу добавляют шесть ложек муки, немного соли по вкусу и необходимые специи.

В сковороде прогревают масло и выкладывают оладьи с помощью ложки. Жарят заготовки до полной готовности и подают гостям в горячем виде со сметанным соусом.

Оладьи диетические

Обычно, для приготовления оладьев из кабачков по рецептам с фото, требуется использовать много масла. Но можно сделать простые и вкусные заготовки, не применяя масло вообще, в этом случае оладьи выпекают в духовке, получая прекрасное диетическое блюдо из овощей.

Ингредиенты:

морковь свежая — 1 штука;

специи — по вкусу;

кабачок молодой — 2 штуки;

куриное яйцо — 2 штуки;

соль — по вкусу;

репчатый лук — 1 головка.

Процесс приготовления:

Овощ подготавливается и измельчается с помощью терки. Очищают лук и морковь, после чего репчатый лук измельчают острым ножом, а морковь следует измельчить теркой.

Все ингредиенты соединяют в одной миске, добавляют туда же куриные яйца и специи, все перемешивают. Массу солят по вкусу.

Противень застилают бумагой для выпечки, и на нее выкладывают ложкой заготовки. Можно слегка смазать пергамент оливковым маслом.

Духовой шкаф прогревают до температурной отметки в 180 градусов, отправляют оладьи выпекаться в течение двадцати минут. Если выпекания происходит неравномерно, можно перевернуть закуску.

С фаршем

Такой рецепт оладьев из кабачков с фото дает возможность приготовить простые и очень вкусные закуски для праздничного стола. В составе блюда присутствует фарш, который сделает закуску более сытной и питательной. Как говорят опытные повара, лучше всего это блюдо подавать со специальным соусом, который готовится из сливок и тертого сыра. Ингредиенты смешивают между собой и взбивают блендером до однородности.

Ингредиенты:

кабачок крупный — 1 штука;

куриный или мясной фарш — 320 грамм;

лук репчатый — 1 штука;

мука 1 сорта — 3 ложки;

куриное яйцо — 2 штуки;

соль и специи — по вкусу.

Процесс приготовления:

Овощи подготавливают, после чего измельчают с помощью терки.

В подготовленный мясной или куриный фарш добавляют одно куриное яйцо, после этого солят и добавляют специи в мясную массу.

К фаршу добавляют все измельченные овощи и тщательно перемешивают.

Следующим этапом вводят три ложки муки, чтобы сделать тесто более клейким.

На сковороде разогревают масло и готовят оладьи до золотистого оттенка.

Оладьи с куриным фаршем

Такую закуску можно скорее отнести к котлетам, так как фарша здесь используется много. Лучше всего для создания закуски применить не готовый фарш, а мелко рубленую куриную грудку.

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 штуки;

кабачок молодой — 1 штука;

фарш из курицы — 310 грамм;

соль — по вкусу;

лук репчатый — 1 штука;

мука 1 сорта — 12 стакана.

Процесс приготовления:

Если используется куриное филе, то его нарезают мелким кубиком. При использовании фарша, достаточно добавить все ингредиенты в него.

Репчатый лук очищают и измельчают, после чего перемешивают его с мясной основой. Добавляют туда же куриные яйца и необходимое количество соли.

Следующим этапом вводят в состав муку и перемешивают, в итоге получается достаточно густая масса. Можно для вкуса добавить в нее молотый перец.

Заготовки жарят на растительном жире до полной готовности. В итоге получаются простые и вкусные оладьи из кабачков, которые хозяйка может приготовить по рецепту с фото.

Сладкие кабачковые оладьи

Такая закуска придется по вкусу маленьким детям и сладкоежкам. Лучше всего подавать оладьи по такому рецепту на завтрак или полдник.

Ингредиенты:

мука 1 сорта — 210 грамм;

кабачки молодые — 530 грамм;

сода столовая — 2 грамма;

сахарный песок — 2 ложки;

куриное яйцо — 2 штуки;

растительный жир — 3 ложки;

соль столовая — по вкусу.

Процесс приготовления:

Кабачки подготавливают, после чего их измельчают с помощью терки. Можно сделать из овоща пюре с помощью блендера.

В заготовленный овощ добавляют два куриных яйца и сахарный песок, все хорошо перемешивают, кладут соль и соду.

Последним этапом добавляют муку и замешивают тесто, из которого будут жарить оладьи.

На сковороду с разогретым маслом выкладывают заготовки ложкой, а затем жарят до готовности оладьев. Подавать к столу блюдо можно с джемом или вареньем.

Оладьи с луком

Благодаря луку, входящему в состав этого блюда, оладьи из кабачков приобретают особенный вкус. По этому рецепту с фото можно получить простую и вкусную закуску.

Ингредиенты:

репчатый лук — 1 штука;

куриное яйцо — 1 штука;

кабачок молодой — 1 штука;

мука 1 сорта — 12 стакана;

молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Процесс приготовления:

Кабачок измельчают с помощью терки, блендером из лука делается пюре. Оба овоща перемешивают в миске.

Отправляют туда соль и молотый перец, вбивают одно куриное яйцо и всыпают муку. Замешивают из ингредиентов тесто.

Большой ложкой выкладывают тесто на сковороду и обжаривают оладьи до полной готовности. Подают блюдо со сметанным соусом.

Оладьи с бананом

Еще один прекрасный рецепт, который даст возможность порадовать малышей и сладкоежек. В составе будет присутствовать банан, который придаст блюду особенный вкус и аромат.

Ингредиенты:

кабачок молодой — 510 грамм;

сахарный песок — 2 ложки;

масло оливковое — 3 ложки;

банан спелый — 2 штуки;

коричный порошок — по вкусу.

Процесс приготовления:

Эти оладьи больше относятся к десертам, чем к закускам, так как в составе присутствует сахарный песок и банан. Для приготовления блюда следует измельчить свежий кабачок с помощью терки.

Бананы нарезают кусочками и измельчают с помощью блендера, чтобы получить кашицу.

Кабачок соединяют с бананом, добавляют в смесь немного сахара и куриные яйца. Все перемешивают, после чего добавляют корицу.

Из готовой массы обжаривают оладьи. Можно запечь блюдо в духовке, чтобы оно получилось менее калорийным.

Оладьи без яиц Это постное блюдо, которое можно использовать в пост или при соблюдении диеты. В составе присутствует минимальное количество продуктов.

Ингредиенты:

картофель — 210 грамм;

специи — по вкусу;

зелень петрушки — 15 грамм;

кабачки молодые — 510 грамм;

соль — по вкусу;

мука 1 сорта — 3 ложки.

Процесс приготовления:

Кабачки и картошку измельчают с помощью терки. Из овощной массы отжимают лишний сок.

К полученному составу добавляют соль и молотый перец, после чего добавляют в массу муку. Вымешивают тщательно тесто несколько минут.

Зелень измельчают и добавляют в тесто. После этого из массы выпекают оладьи в духовом шкафу.

Подавать такое блюдо можно со сметанным соусом, предварительно посыпав оладьи измельченной зеленью. В тесто рекомендуется добавить такие специи, как карри или паприку, эти добавки придают не только аромат блюду, но и сделают закуску более яркой. Можно добавить для вкуса в тесто немного моркови, лука и чеснока, такие добавки сделают оладьи более сочными и вкусными.