Полба: польза и вред для организма, отзывы врачей

Полбой называют отдельный вид пшеницы, в ее составе содержится восемнадцать полезных аминокислот, а также около 35% протеина. Если приготовить блюда из этого продукта, то они будут обладать тонким ореховым ароматом и вкусом, многие повара относят полбу к диетическим продуктам. ​

Пшеница такого сорта полезна не только взрослым, но и маленьким детям, хотя не многие хозяйки вообще знают о существовании такого продукта. Стоит разобраться в том, какую пользу и вред полба несет для организма, а также в каких целях применяют эту пшеницу. На основе полбы готовят различные блюда, а также изготавливают выпечку. Как утверждают специалисты, крупа обладает множеством полезных свойств для организма, поэтому рекомендуется включить ее в свой рацион питания.

Применение в медицинской и косметической сфере

Как показали исследования, крупа оказывает благотворное влияние на организм людей, которые страдают от сахарного диабета. Зерна продукта имеют очень низкий гликемический индекс. Дополнительно крупа применяется при ожирении, так как при ее применении запускаются обменные процессы в организме, что положительно сказывается на снижении веса. Можно выделить ряд других полезных качеств этого продукта:

применение крупы в пищу дает возможность снизить уровень холестерина в крови;

помогает активировать метаболизм, способствуя снижению веса и улучшению общего состояния;

нормализует уровень глюкозы, что важно при сахарном диабете;

укрепляет защитные силы организма, так как положительно влияет на иммунитет;

дает возможность привести в норму показатели артериального давления;

улучшает функции пищеварительной системы;

приводит в норму работу нервной системы организма;

помогает очистить кишечник от токсинов и вредных веществ;

оказывает благоприятное действие на костные ткани;

является отличной профилактикой простуды;

защищает от развития в организме раковых клеток;

предотвращает инсульт и инфаркт, не дает развиваться атеросклерозу;

положительно сказывается на составе крови, тем самым предотвращая развитие анемии.

Кроме того, что крупа применяется в кулинарии и медицине, многие специалисты отметили, что она благоприятно сказывается на состоянии кожи, поэтому ее стали применять в косметологии. Злаки помещают в кофемолку и измельчают до состояния муки, после чего используют полбу в качестве скраба для очищения кожи. Можно применять такой скраб для устранения целлюлита на животе и бедрах, средство эффективно при мелких морщинах и несовершенствах кожи. При использовании скраба, улучшается кровообращение, что ускоряет процессы регенерации кожного покрова.

Можно добавить в скраб различные эфирные масла, чтобы усилить действие средства. К наиболее эффективным эфирам относят масло жасмина и пачули, при желании к составу добавляют немного натурального меда. Стоит помнить о том, что полба может принести не только пользу, но и вред организму. Перед использованием крупы, рекомендуется ознакомиться с возможными противопоказаниями.

Крупа в лечебном питании

Как говорят гастроэнтерологи, злаки можно употреблять в пищу при заболеваниях пищеварительной системы. В составе продукта содержится масса полезных веществ, поэтому полба будет полезна:

в пожилом возрасте;

людям, иммунитет которых сильно ослаблен;

детский возраст;

для нормализации веса;

при сахарном диабете любого типа;

если человек имеет работу, связанную с умственными нагрузками;

в период вынашивания ребенка.

Крупа в диетологии

Полба приносит для организма только пользу для фигуры, никакого вреда крупа нанести не может, так как является диетическим продуктом. К дополнительным плюсам можно отнести:

В зернах содержится много сложных углеводов, которые достаточно медленно усваиваются организмом, поэтому полба дает ощущение сытости на длительное время.

В составе присутствует витамин группы В, он помогает жирам правильно усваиваться, что является важным моментом в процессе снижения веса. Продукт помогает вывести из организма шлаки и вредные вещества, очищает кровь и кишечник от холестерина, дополнительно нормализуя работу кишечника и желудка.

Крупа в косметологии

Польза полбы для организма неоценима, особенно в косметологии, но стоит помнить о возможном вреде продукта. Крупа может вызвать аллергическую реакцию, поэтому перед применением ее в косметических целях, следует провести аллергический тест. При постоянном использовании полбы в пищу или в качестве косметического средства, можно заметить, что:

улучшается структура волос и укрепляются ногти;

цвет лица становится более ровным и здоровым;

происходит восстановление ломких и поврежденных волос;

крема с добавлением измельченных зерен очищают и успокаивают кожу;

скраб на основе полбы устраняет целлюлит и разглаживает мелкие морщинки.

Чтобы очистить кожу, косметологи рекомендуют использовать измельченный злак в чистом виде, не добавляя в него другие добавки. Такой скраб будет полностью натуральным и отлично очистит кожу.

Крупа при гастрите

Стоит отметить, что при таком заболевании полба может принести для организма как пользу, так и вред, все зависит от стадии гастрита. При таком недуге, врачи настоятельно рекомендуют сбалансировать питание и составить правильное меню. Когда болезнь переходит в стадию ремиссии, можно использовать полбу в ежедневном рационе. Каша из этого злака помогает:

ускорить обменные процессы в организме;

насытить организм человека полезными витаминами и минеральными веществами;

улучшает работу желудка и кишечника;

очищает кровь от лишнего холестерина.

Когда же гастрит переходит в стадию обострения, следует исключить из рациона питания такую крупу, так как полба достаточно жесткая, и может нанести вред слизистой желудка.

Крупа при диабете

Сахарный диабет является достаточно опасным и сложным заболеванием, при котором больному необходимо постоянно отслеживать уровень сахара в крови. Составлять рацион в таком случае достаточно сложно, но одним из безопасных продуктов считается полба.

Положительные качества:

гликемический индекс продукта составляет всего 45 единиц;

в составе присутствуют витамины группы В, которые ускоряют процессы обмена;

витамин В улучшает обмен жиров, что не дает пациенту набирать лишний вес;

снижает уровень холестерина в крови;

нормализует показатели сахара.

Если пациент имеет риск заболеть сахарным диабетом, ему следует включить в меню такой продукт, так как полба имеет в составе много магния, а он предотвращает развитие диабета второго типа.

Крупа при панкреатите

При панкреатите полба может нести как пользу, так и вред для организма. Когда воспаляется поджелудочная железа, принимать тяжелую пищу внутрь нельзя, так как это приведет к ухудшению заболевания. Здесь лучше всего использовать различные каши, но полба не всегда подходит для питания в период обострения, зато во время ремиссии этот продукт окажется очень полезным.

Врачи же говорят о том, что даже в период ремиссии лучше употреблять этот продукт не часто. В составе содержатся сложные углеводы, которые значительно повышают нагрузку на орган, это в итоге может привести к обострению панкреатита.

Противопоказания

Как уже упоминалось выше, полба может принести для организма не только пользу, но и вред, так как у продукта имеются противопоказания к применению. Стоит описать все возможные заболевания, когда применять в пищу крупу не следует:

заболевание целиакия, которое возникает при сильной аллергической реакции организма на глютен;

при обострении кишечных и желудочных заболевания;

при непереносимости пшеничной муки;

при индивидуальной непереносимости.

Чтобы исключить возможные последствия после использования продукта в пищу, не стоит слишком увлекаться полбой, в день достаточно съедать не больше ста граммов каши.

Как готовить крупу

Этот продукт готовится достаточно просто, достаточно взять около стакана крупы и залить таким же количеством молока, если хочется получить более жидкое блюдо, то и молока берется больше. Варится крупа на медленном огне около тридцати минут, если будет необходимо, то молоко в процессе варки подливают. Когда блюдо будет готово, в него разрешается добавить сухофрукты, мед или орехи. Детям кашу подают с кусочками свежих фруктов или ягод. Каша будет красиво выглядеть, если украсить ее свежей малиной или клубникой.