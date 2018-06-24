Полезные свойства и применение масла зародышей пшеницы

Пшеница — это незаменимый злак, который используется в кулинарии и косметологии. Именно из пшеницы готовят продукты питания, а также из этих злаков добывают полезное масло, которое высоко ценится в косметологии. Из ростков этого растения, производители создают масло зародышей пшеницы, оно обладает множеством полезных свойств, поэтому нашло свое применение в косметологии и в областях медицины. ​

Как показывают исследования, использовать такое масло очень полезно, так как оно повышает тонус организма, а также помогает поддержать красоту и сохранить молодость. Сегодня продукт применяется в сфере гинекологии и косметологии, дополнительно масло используется в сосудистой терапии.

Полезные свойства продукта

Широкая область применения масла зародышей пшеницы, обусловлена большим количеством полезных свойств продукта. Многие врачи рекомендуют использовать это средство в качестве биологической добавки к пище. Средство применяется при различных заболеваниях, так как оно помогает:

ускорить обменные процессы в организме;

провести очищение организма от вредных веществ и токсинов;

бороться с различными видами кожных заболеваний, в том числе с угревой сыпью и акне;

замедляет процессы старения кожи;

оказывает противовоспалительное действие;

помогает в лечении порезов, ран, царапин, ссадин и ожогов, ускоряя регенерацию кожи;

активирует работу иммунных клеток организма;

оптимизирует работу системы кровообращения;

помогает в лечении заболеваний центральной нервной системы;

оказывает благоприятное действие на сердце и сосуды;

используется при лечении простатита;

приводит в норму функции репродуктивной системы;

повышает потенцию у мужчин;

помогает в лечении бесплодия;

приводит в норму гормональный фон организма;

обладает легким седативным действием, поэтому успокаивает нервную систему;

укрепляет стенки сосудов;

предотвращает возможное развитие варикоза.

Если полезные свойства масла зародышей пшеницы применяются в профилактических целях, то применение должно производиться строго по схеме. За один день внутрь принимается не более двух чайных ложек продукта, такое количество делят на два применения. Если же пациент использует масло для лечения ожога первой степени, следует слегка подогреть масло, а затем нанести на пораженный участок кожи. Ушибы и растяжения лечатся с помощью разогретого продукта, его наносят на кожу и делают легкий массаж пораженного участка.

Польза масла из зародышей пшеницы для людей, страдающих от заболеваний пищеварительной системы:

Язвенная болезнь желудка. Принимают масло перорально, достаточно использовать одну чайную ложку средства в день, масло принимается до трапезы. Средство помогает защитить стенки желудка от воздействия соляной кислоты.

Профилактика гастрита. В утренние часы перед приемом пищи, следует употребить внутрь одну чайную ложку такого масла.

Для пищеварения. Чтобы улучшить пищеварение и провести профилактику различных кишечных и желудочных заболеваний, утром следует принимать внутрь по половине чайной ложки продукта.

Как говорят врачи, продукт очень полезен тем людям, которые занимаются активными видами спорта, бодибилдингом и необходим атлетам. Прием двух ложек масла в день, дает возможность повысить выносливость организма к физическим нагрузкам. Если есть необходимость применять масло в лечебных целях, то следует приобрести продукт в капсулах, это облегчит применение средства.

Применение в косметологии

Чаще всего свойства масла зародышей пшеницы находят свое применение в косметологии, так как специалисты знают о множестве полезных качеств продукта для кожи. В составе продукта содержатся полезные элементы, которые выравнивают цвет кожи, помогают бороться с некоторыми дефектами, а также очищают лицо от акне и угрей. Масло помогает справиться с увяданием кожи, активно омолаживает лицо, устраняет мелкие морщинки и недостатки, ускоряет процессы обмена и регенерацию. Многие марки известных производителей масок для лица и волос используют именно масло из зародышей пшеницы.

Благодаря таким свойствам, продукт помогает бороться с целым рядом проблем:

При увядании. Чтобы справиться с такой проблемой, продукт смешивается с другими маслами. Можно использовать масло апельсина, мяты или сандалы. В качестве базы применяют масло из пшеницы, а затем в него капают по капле эфиров. Наносят средство на кожу лица легкими массирующими движениями и оставляют на двадцать минут. Когда время истечет, умывать лицо нет необходимости, излишки просто удаляют салфеткой.

При проблемной коже. Смешивают масло из пшеничных ростков и эфир из гвоздики, подойдет эфирное масло кедра или лаванды. На одну ложку базового масла, применяется одна капля эфирного. Такое средство помогает бороться с угрями, мелкими прыщиками и другими проблемами.

При пигментации и веснушках. Чтобы сделать кожу более светлой и выровнять тон, смешивается базовое пшеничное масло с эфиром из можжевельника или бергамота, хорошо влияет на кожу лимонный эфир.

При морщинах под глазами и отеках. Базовый продукт смешивают с маслом розы, в ложку пшеничного масла добавляют пару капель эфирного.

При сухости. Достаточно просто смазать проблемные участки кожи маслом из пшеничных ростков и оставить в таком виде до того момента, пока продукт не впитается.

Противопоказания к использованию

Как и любой другой продукт, масло из пшеничных зародышей имеет свои противопоказания. Например, продукт не рекомендован к применению при его непереносимости организмом, а также при аллергической реакции. Такие побочные эффекты встречаются крайне редко, обычно средство хорошо переносится организмом.

Не рекомендовано применение продукта при мочекаменной болезни, а также при предрасположенности к образованию камней в мочевом пузыре. Продукт противопоказан женщинам в период вынашивания младенца. При кормлении грудным молоком, следует посоветоваться об использовании такого масла с доктором.