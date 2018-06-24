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«А что в яйце?»: Олеся Судзиловская озадачила подписчиков сервировкой стола
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«А что в яйце?»: Олеся Судзиловская озадачила подписчиков сервировкой стола 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
44-летняя артистка Олеся Судзиловская не брезгует социальными сетями и старательно ведет свой микроблог, делясь с подписчиками интересными фото из жизни. Звезду просят чаще более подробно описывать снимки, однако она все так же продолжает быть лаконичной.
Звезда Олеся Судзиловская активно пользуется соцсетями и рассказывает фанатам о своей жизни. У артистки уже почти 500 тысяч подписчиков, которых надо неустанно радовать и удивлять. Уловив тенденцию на публикацию фотографий съедобной тематики, Олеся и сама решила влиться в тренд. Недавно она показывала свой завтрак, состоящий из красиво сервированных сырников. Тогда у обывателей возникли вопросы: собственноручно ли звезда приготовила такую красоту?
Вчера Судзиловская опубликовала несколько снимков стола, накрытого к приему гостей. «К торжественному приезду родителей готовы!» — подписала кадры знаменитость, подчеркнув, что обед состоит из рыбных блюд. Фотографии тут же были детально рассмотрены и оценены, хозяйка получила массу хвалебных отзывов за свои кулинарные навыки и мастерство сервировки, но больше всего внимания привлек предмет в форме яйца, торжественно водруженный почти по центру стола.
«А что такое блестит, в форме яйца?» «В яйце что?» «Олеся, что за овальный блестящий прибор? Интересно же.» «Яйцо прям загадочное» Кто-то из комментаторов предположил, что там находятся столовые приборы. Возможно, такая догадка и является разгадкой, ведь рядом с тарелками никаких вилок и ножей не наблюдается. Будем ждать ответа самой Судзиловской.
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