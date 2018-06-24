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Как готовить урбеч: 5 оригинальных рецептов
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Как готовить урбеч: 5 оригинальных рецептов 

Kitchenmag 1 час назад
Фото: Kitchenmag
Урбеч — дагестанская «Нутелла» и знаменитый суперфуд. Оказывается, его очень просто приготовить самостоятельно: делимся традиционными рецептами этой полезной и питательной пасты. Никакого сахара: только натуральные ингредиенты!
Урбеч — гордость и достопримечательность традиционной кухни Дагестана, а еще и уникальный суперфуд с древнейшими корнями. Этимология названия этого блюда восходит к тюркскому слову «урба», которое означает «молотое льняное семя». Именно таким способом (перетиранием и перемалыванием) из различного сырья готовят классический урбеч. Для получения густой тягучей массы используют семена подсолнуха, льна, конопли и тыквы, абрикосовые косточки и орехи. Благодаря тому, что настоящий урбеч готовится без термообработки и использования дополнительных ненатуральных добавок, все ингредиенты в полной мере сохраняют свои полезные свойства, а сам готовый продукт ценится не только как сладкое, слегка вяжущее и терпкое на вкус лакомство, но и как питательное средство для лечения простудных заболеваний и восстановления сил после высоких физических нагрузок.
1. Обжарьте арахис в духовке на 180 градусах в течение 7-10 минут, разложив его на противне ровным слоем.
2. Дав орехам остыть, очистите их.
3. В блендер засыпьте арахис, добавьте мед и соль и измельчите до однородной массы.
4. Добавьте в пасту растительное масло и снова измельчите до пастообразного состояния.
5. Переложите арахисовый коктейль в герметичную банку.
1. Сделав дырку в кокосе, переверните его и слейте молоко в отдельную миску.
2. Расколите кокос полностью и выскоблите его мякоть, отделив от скорлупы.
3. В блендере смолите мякоть до пастообразного состояния, постепенно добавляя молоко.
4. Переложите кокосовый урбеч в герметичную банку.
1. Фундук измельчите, чтобы из него стало выделяться масло.
2. Финики замочите на 10-15 минут в кипятке, просушите и удалите косточки.
3. Измельчите финики в блендере и смешайте их с ореховой массой, а затем с какао в блендере до однородной массы.
4. Переложите урбеч в герметичную банку.
1. В блендере до пастообразного состояния измельчите кокосовую стружку с миндалем.
2. Продолжайте смешивать ингредиенты, вводя сироп.
3. Как следует перемешав урбеч, переложите его в герметичную банку.
1. Разотрите семена до маслянистой консистенции.
2. Мед и масло смешайте, разогрев на водяной бане до растворения.
3. В смесь добавьте растертые семена и продолжайте нагревать, помешивая, до однородной консистенции.
4. Дав урбечу немного остыть, перелейте его в герметичную банку.
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