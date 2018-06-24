Холодец и другие самые вредные блюда русской кухни

Мы опасаемся употреблять в пищу некоторые экзотические блюда других стран. А так ли уж полезна наша собственная русская кухня? Увы, во многих привычных для нас кушаньях скрывается вред для здоровья.

Квашеная капуста

Капуста — овощ, и в ней содержится масса полезных веществ. Однако в квашеной капусте много соли и кислоты. Если ее съест человек с больным желудком или почками, то у него может возникнуть серьезное обострение.

Холодец

Для русских это традиционное праздничное блюдо. Многие также знают, что холодец полезно есть при проблемах с костями, он даже способствует сращиванию переломов. Но вот при болезнях поджелудочной, к примеру, он противопоказан, так как варится из бульона, в котором содержатся экстрактивные вещества.

К тому же мы чаще всего употребляем холодец с чем-то острым — соусом, хреном, горчицей, так как без приправ он кажется слишком пресным. А все это раздражает слизистую желудка.

Окрошка

Это традиционное русское блюдо всегда озадачивает иностранцев. Ведь в нем картошка, огурцы, зелень и другие овощи смешаны с мясом или колбасой, да еще залиты квасом.

Когда вы едите окрошку, нет уверенности, что это пройдет без опасных последствий для вашего здоровья. Во-первых, считается, что в окрошку можно класть чуть ли не любые ингредиенты. А если это будут острые овощи и копченая колбаса? Во-вторых, и квас из-за своей кислоты полезен не всем. А в России окрошку могут залить и пивом, и кока-колой. В общем, под удар могут попасть и желудок, и печень, и почки, и желчный пузырь…

Винегрет

Основной ингредиент винегрета — свекла. Продукт, казалось бы, вполне полезный. Но еще туда добавляют картошку, соленые огурцы, лук… В итоге получается довольно острое блюдо. А если еще приправить винегрет майонезом вместо растительного масла (которое тоже не всегда обладает «здоровыми» свойствами), то это просто смерть желудку и всем чересчур чувствительным органам. Именно поэтому иностранцы редко отваживаются пробовать русский винегрет.

Сало в России считается традиционным продуктом. На нем жарят картошку, а иногда едят просто так — например, кладут соленое сало на бутерброды.

В сале есть и полезные вещества, но вот только мало кто довольствуется одним-единственным бутербродиком. В результате страдают и фигура, и внутренние органы. А если сало еще и слишком соленое, это двойной вред.

Субпродукты

Когда-то потроха называли требухой и продавали на рынке за гроши. В России любят употреблять в пищу сердца, почки, куриные желудки и, конечно, печень. Их варят, жарят, тушат, из них делают котлеты и кладут в пироги в качестве начинки. А вот на Западе внутренние органы животных часто считают отходами и просто выбрасывают. Вообще субпродукты по многим причинам считаются вреднее обычного мяса. Это так называемый «вторичный» продукт, в котором могут содержаться токсины. Если вы едите печенку лишь иногда, скорее всего, ничего страшного с вами не случится, а вот если это ваше любимое блюдо, следует задуматься.

Соленая рыба

На Руси традиционно любили селедку и другие виды соленой рыбы. И сегодня немало любителей «навернуть картошечки с селедочкой».

Но мало существует людей, чьи внутренние органы были бы совершенно здоровы. После такой трапезы вы можете заработать себе как минимум отеки, так как почкам будет сложно справиться с «живой солью». Не говоря уж о раздраженной слизистой желудка.

Селедка под шубой

Ее любят многие. Но вот переварить это блюдо не так-то просто. Сельдь, целый набор овощей, и все это перекладывается слоями майонеза… Кушанье выходит чересчур острым и соленым, и употребить его без последствий способен только очень здоровый человек.

Пироги

Традиция печь пироги существовала на Руси испокон веков. При этом пеклись они с самыми различными начинками — ягодами, творогом, капустой, мясом, рыбой…

Во-первых, пироги — пища высококалорийная. Тем более едим мы их чаще всего после сытного обеда. Так что, если вы имеете обыкновение каждую неделю по выходным ставить тесто, о перспективе похудеть можно забыть. Это во-первых. А во-вторых, не забудьте о начинке, которая может быть также слишком калорийной, острой или иметь сомнительный состав.

Блинчики с несладкой начинкой

В России блинчики часто готовят с мясом или курицей, печенью, капустой. Ну, капуста это еще куда ни шло, а вот про печень мы уже слышали. Что же касается мясного фарша, то он далеко не всегда качественный. Так, магазинный фарш нередко состоит из отходов, а вовсе не из того, что называется мясом. Поев таких блинчиков, можно заработать кучу проблем со здоровьем.

Хочется добавить, что в большинстве случаев упомянутые блюда не так уж опасны, если употреблять их в умеренных количествах и обращать внимание на состав.