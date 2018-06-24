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150 литров бесплатного сырного супа ждут костромичей
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150 литров бесплатного сырного супа ждут костромичей 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
На Сырном фестивале костромичей ждет бесплатное угощение — сырный суп, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, фестиваль пройдет 30 июня.
Планируется, что в центре Костромы повесят 150-литровый медный чан. Именно в нем для горожан и туристов будут варить суп.
По информации ОТРК «Русь», на котел супа понадобится 3 большие головки сыра по 7 кг.
Всего накормят 200 человек — уже заготовлено 200 тарелок.
Напомним, на фестивале костромичей ждет масса развлечений и дегустации различных сырных блюд. На Молочной горе пройдут сырные покатушки — соревнования команд по катанию сыра.
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