Свинина, жареная с помидорами и кабачками: готовим классический ужин

Чтобы были силы, нужно есть мясо — так нас учили с детства. Но необходимо еще и научиться правильно его готовить. Вот, например, рецепт свинины, жареной с овощами. Порадуйте свою семью сытным мясным блюдом!

Свинина, жареная с овощами/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia

Приготовление:

250 г мякоти свинины,

2 ст. ложки соевого соуса,

1 ч. ложка сахарного песка,

1 ст. ложка муки,

1 ч. ложка белого сухого вина,

200 г кабачков,

100 г помидоров,

30 г зеленого лука,

4 ст. ложки сливочного масла,

соль по вкусу.

Приготовление:

Свинину вымойте, обсушите и нарежьте поперек волокон небольшими кусочками.

Для приготовления маринада смешайте в миске 1 ст. ложку соевого соуса, сахарный песок и вино. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. В получившийся маринад положите нарезанные кусочки свинины и оставьте на 30 минут.

Кабачки вымойте, очистите, разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте небольшими дольками. Помидоры вымойте, разрежьте пополам, удалите основание плодоножки и нарежьте дольками.

Масло разогрейте в глубокой сковороде, обжарьте кусочки свинины на сильном огне в течение 5 минут и осторожно выложите шумовкой на блюдо.

Подготовленные кабачки и помидоры положите в ту же сковороду и обжарьте, помешивая, на сильном огне 5 минут.

Затем к овощам положите кусочки свинины, перемешайте, добавьте 100 мл горячей воды, 1 ст. ложку соевого соуса, слегка посолите и тушите 10 минут. Лук вымойте, обсушите на бумажном полотенце, нарежьте и посыпьте готовое блюдо.

Время приготовления: 80 минут. В одной порции 515 ккал.