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Свинина, жареная с помидорами и кабачками: готовим классический ужин
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Свинина, жареная с помидорами и кабачками: готовим классический ужин 

7dach.ru 2 часа назад
Фото: 7dach.ru
Чтобы были силы, нужно есть мясо — так нас учили с детства. Но необходимо еще и научиться правильно его готовить. Вот, например, рецепт свинины, жареной с овощами. Порадуйте свою семью сытным мясным блюдом!
Свинина, жареная с овощами/Фото: Дмитрий Королько/BurdaMedia
Приготовление:
250 г мякоти свинины,
2 ст. ложки соевого соуса,
1 ч. ложка сахарного песка,
1 ст. ложка муки,
1 ч. ложка белого сухого вина,
200 г кабачков,
100 г помидоров,
30 г зеленого лука,
4 ст. ложки сливочного масла,
соль по вкусу.
Приготовление:
Свинину вымойте, обсушите и нарежьте поперек волокон небольшими кусочками.
Для приготовления маринада смешайте в миске 1 ст. ложку соевого соуса, сахарный песок и вино. Затем добавьте муку и тщательно перемешайте. В получившийся маринад положите нарезанные кусочки свинины и оставьте на 30 минут.
Кабачки вымойте, очистите, разрежьте пополам, удалите семена и нарежьте небольшими дольками. Помидоры вымойте, разрежьте пополам, удалите основание плодоножки и нарежьте дольками.
Масло разогрейте в глубокой сковороде, обжарьте кусочки свинины на сильном огне в течение 5 минут и осторожно выложите шумовкой на блюдо.
Подготовленные кабачки и помидоры положите в ту же сковороду и обжарьте, помешивая, на сильном огне 5 минут.
Затем к овощам положите кусочки свинины, перемешайте, добавьте 100 мл горячей воды, 1 ст. ложку соевого соуса, слегка посолите и тушите 10 минут. Лук вымойте, обсушите на бумажном полотенце, нарежьте и посыпьте готовое блюдо.
Время приготовления: 80 минут. В одной порции 515 ккал.
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