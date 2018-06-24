Отличная идея, как накормить капризного ребенка: японка готовит блюда из мультфильмов Миядзаки

Интересно, а насколько вкусными могут быть угощения из наших любимых мультфильмов? Таким вопросом задалась дама из Японии, которая решила воплотить в жизнь блюда из мультфильмов Хаяо Миядзаки

Пользователь Instagram с псевдонимом En93kitchen готовит блюда из популярных мультфильмов, созданных легендарной студией мультипликации Ghibli, — таких как «Ведьмина служба доставки» или «Мой сосед Тоторо». И все они действительно выглядят заманчиво вкусно!

Источник: Bored Panda

Торт из «Ведьминой службы доставки».

Лапша с мясом из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».

Завтрак из мультфильма «Ходячий замок».

Чаепитие из «Унесенных призраками».

Коробка с обедом из «Мой сосед Тоторо».

Бутерброд из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».

Коробка с обедом из «Со склонов Кокурико».

Суп из мультфильма «Волчьи дети Амэ и Юки».

Суп с фрикадельками из мультфильма «Небесный замок Лапута».

Бутерброд из мультфильма «Сказания Земноморья».

Пирог из «Ведьминой службы доставки».

Чаепитие из «Ходячего замка».

Оладьи из мультфильма «Твое имя».

Булочка с красной фасолью на пару из «Унесенных призраками».

Бутерброд из мультфильма «Твое имя».

Оладьи из мультфильма «Небесный замок Лапута».

Обед из мультфильма «Хайди — девочка Альп».

Лапша рамен из мультфильма «Шепот сердца».

Хлеб с сыром из мультфильма «Небесный замок Лапута».

Рисовые шарики из «Унесенных призраками».

Суп из мультфильма «Ариэтти из страны лилипутов».

Рис с креветками в кляре из «Унесенных призраками».

Бутерброд из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».

Рис из «Унесенных призраками».

Рыба из мультфильма «Ветер крепчает».