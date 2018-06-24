Отличная идея, как накормить капризного ребенка: японка готовит блюда из мультфильмов Миядзаки 

Интересно, а насколько вкусными могут быть угощения из наших любимых мультфильмов? Таким вопросом задалась дама из Японии, которая решила воплотить в жизнь блюда из мультфильмов Хаяо Миядзаки.
Пользователь Instagram с псевдонимом En93kitchen готовит блюда из популярных мультфильмов, созданных легендарной студией мультипликации Ghibli, — таких как «Ведьмина служба доставки» или «Мой сосед Тоторо». И все они действительно выглядят заманчиво вкусно!
Источник: Bored Panda
Торт из «Ведьминой службы доставки».
Лапша с мясом из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».
Завтрак из мультфильма «Ходячий замок».
Чаепитие из «Унесенных призраками».
Коробка с обедом из «Мой сосед Тоторо».
Бутерброд из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».
Коробка с обедом из «Со склонов Кокурико».
Суп из мультфильма «Волчьи дети Амэ и Юки».
Суп с фрикадельками из мультфильма «Небесный замок Лапута».
Бутерброд из мультфильма «Сказания Земноморья».
Пирог из «Ведьминой службы доставки».
Чаепитие из «Ходячего замка».
Оладьи из мультфильма «Твое имя».
Булочка с красной фасолью на пару из «Унесенных призраками».
Бутерброд из мультфильма «Твое имя».
Оладьи из мультфильма «Небесный замок Лапута».
Обед из мультфильма «Хайди — девочка Альп».
Лапша рамен из мультфильма «Шепот сердца».
Хлеб с сыром из мультфильма «Небесный замок Лапута».
Рисовые шарики из «Унесенных призраками».
Суп из мультфильма «Ариэтти из страны лилипутов».
Рис с креветками в кляре из «Унесенных призраками».
Бутерброд из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе».
Рис из «Унесенных призраками».
Рыба из мультфильма «Ветер крепчает».