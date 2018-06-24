Чем вредна лесная земляника

Вот и она на подходе — самая вкусная и ароматная лесная ягода сезона. Ее любили еще в древние времена, Вергилий упоминал ягоду в своих витиеватых строках, а Апулей подробно описывал ее лечебные свойства.

Да и наши предки славяне не просто воздавали ягоде должное, а буквально пели ей осанну. В ней они находили не только вкус, но и невероятную пользу, не зря же ягода с незапамятных времен относится к числу лекарственных средств.

Кстати, сказать, что мы едим плоды земляники — неверно. Сам плод земляники — это ее многочисленные зернышки, размещенные на разросшемся цветоложе. Но вроде как отправиться на рынок или в лес за цветоложем негоже, так что мы называем лакомство ягодой. В состав земляники входят многочисленные витамины — А, полная группа витаминов В, С, Е, К и РР.

Много в ней макро— и микро— элементов: калия, кальция, магния, натрия, серы, фосфора, а также бора, железа, йода, кобальта, марганца, меди и молибдена. Пользы добавляют и органические кислоты — лимонная, салициловая, яблочная и хинная.

В сутки можно для пользы съесть полтора, от силы два стакана ягод. Потребление этого живого витамина обеспечит организму и подъем иммунитета, и избавит, если что, от простуды, подействует как противовоспалительное средство, а также активизирует работу мозга и даже позитивно отразится на сне. Свежие ягоды издавна советовали и тем, у кого есть проблемы с кожей — они считаются отличным средством от экземы. Но при этом, напомним сразу, ягоды довольно аллергены!

До недавнего времени совет «не ешьте много земляники» был не так актуален — ее сбор проблематичен, так что даже в урожайные годы набрать ягод столько, чтобы объесться ими, было непросто. Но несколько лет назад в Москву в июне начала поступать земляника привозная.

Происхождение ее, правда, не всегда ясно: иногда она имеет «прописку» и совершенно безвредна; иногда — туманна про происхождению, хотя внешне напоминает ту, что «культурно» растет в садах и реально отличается урожайностью, а иногда — ну просто настоящая лесная, и по вкусу, и по аромату. И стоит эта чудесная ягода не так уж дорого, можно позволить себе купить ее с избытком и поесть, что называется, «от пуза». Вот от этого хотелось бы ас предостеречь.

Ведь в таком случае очаровательная ягода может сыграть роль «феи крестной» и испортить праздник, принеся здоровью не пользу, а вред.

Во-первых, на ягоду может быть индивидуальная отрицательная реакция. Во-вторых, как бы ни хотелось вам принести пользу своему ребенку, давать ее детям в большом количестве не рекомендуется, а до шести месяцев — так и вообще запрещено.

В-третьих, ягода все же имеет неясное происхождение. Ну а теперь о главном. О том, что нужно учитывать, даже если у покупной ягоды все в порядке с репутацией.

* Земляника строго противопоказана при тяжелых почечных заболеваниях и патологиях — например, при нефрите. При этом многие, например, считают, что если ягода обладает мочегонным действием, то при почечных патологиях она как раз показана. Нет!

* Удивительно, но не показана она и при беременности. Ну а еще есть ряд заболеваний, при которых земляника просто враг номер один, это:

— дискенезия желчевыводящих путей, — хронический гастрит, — гастродуоденит.

Не помогает ягода и при печеночных и почечных коликах — напротив, она может их спровоцировать. А еще при панкреатите и язве 12-перстной кишки даже небольшой земляничный десерт может привести к таким последствиям, что мало не покажется. И, безусловно, не нужно переоценивать действие и лекарственные способности земляники и использовать ее как основное лекарство при достаточно серьезных заболеваниях.