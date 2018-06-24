Сковородка плюс керамика — отличный выбор

Как выбрать хорошую сковороду? Если отбросить в сторону рекламную шелуху и придуманные конкурентами мифы, остается следующее. На сковородке с керамическим покрытием можно готовить с минимальным количеством масла и даже без него, и ничего не пригорит. Если вам рассказывают, что со временем с поверхности исчезают какие-то вещества, благодаря которым можно не наливать масло, — возьмите вилку и снимите эту лапшу с ушей. Никаких таких веществ на керамическом покрытии нет, а если еда начала пригорать — значит, сковородка некачественная. В отличие от тефлонового, керамическое покрытие не содержит перфтороктановую кислоту, которую признали опасной для здоровья при длительном сильном нагреве. Будем справедливы, нагрев выше 250 градусов на плите используется нечасто, так что тефлону тоже достается почем зря. Но лучше, конечно, если посуда вообще не содержит потенциально опасных веществ. Кстати, собственно керамика в сковородке имеет рыночное название «термолон» или «термолон рокс» (это — более современное). Но в обиходе это слово не используют. Керамическую сковородку можно мыть в посудомоечной машине, но не на программе для сильного загрязнения. Они могут быть любого цвета снаружи и белыми или черными внутри. И по виду бывают разными:обычная, глубокая (вок, сотейник), гриль (с выпуклыми полосками, обычно квадратная), блинная Есть сковородки со съемными ручками (их можно ставить в духовку), с крышками и без. Как сложно выбрать!А что в них плохого? Написанное выше выглядит заманчиво, и наверняка вы уже задумались о покупке керамической сковороды. Но недостатки у нее тоже есть, и, возможно, они будут критичны. Главное — керамика совершенно не подходит для индукционных плит, которыми все чаще заменяют электрические и даже газовые. Увы, производители плит и сковородок пока не смогли соединить магнитную индукцию и керамику в одном предмете кухонной утвари. Важно и то, что такие сковородки чувствительны к перепаду температур. Бросили на нее замороженное мясо или поставили после готовки под холодную воду — ухудшили качество покрытия. Не исключено, кстати, что те, кто верит в упомянутые выше «вещества для готовки без масла на керамическом покрытии», так и угробили свои сковородки. Кроме того, керамику нельзя мыть жесткими губками и абразивными средствами — печальный результат не замедлит себя ждать. Какую сковороду лучше выбрать Теперь, когда ясны плюсы и минусы, можно идти в магазин. Как выбрать хорошую сковороду с керамическим покрытием? Самое главное — она не должна быть невесомой! Это значит, что она выполнена из штампованного алюминия (покрытие нанесено на «блин», который потом превратили в сковороду) и имеет тонкое дно. Если в ней на внутренней поверхности видны мелкие штрихи — это не посуда, а выброшенные деньги. Правильная сковородка создана из литого алюминия, стали или чугуна, а уже потом «обнесена» керамикой. Она довольно тяжелая и имеет толщину дна 4-7 мм. Если выбор пал на чугунную модель, имейте в виду, что она будет довольно долго нагреваться. Немаловажный фактор — бренд и цена. Керамикой занимаются далеко не все фирмы, и выпускают сковородки обычно не в Китае, а в Европе (Италия, Германия, Франция и т.д.). Они же дают гарантию на изделия и имеют сертификаты соответствия. Доверять приготовление еды посуде из перехода не стоит. Дешевле 1000 рублей сковородка из керамики может стоить разве что на распродаже в крупном магазине. Да, это не самая дешевая кухонная утварь, зато хватит ее надолго, а готовить на правильно выбранной керамической сковородке — одно удовольствие! Как очистить чугунную сковороду