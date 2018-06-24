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Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области
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Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области 

Нижегородская правда 30 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 9 по 18 июня 2018 года в регионе на 1,5% снизилась средняя цена на свежемороженую рыбу (с 154,3 до 151,9 рублей за кг), на 0,9% подешевела свинина (с 226,7 до 224,7 рублей за кг), на 1,1% — репчатый лук (с 29,06 до 28,7 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 июня в области снизились средние цены на гречневую крупу, молоко и куриные яйца.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области. Важно и то, что с успешным развитием сельского хозяйства связана жизнь многих населенных пунктов области», — подчеркнул Глеб Никитин.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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