Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области

Свинина, рыба и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 9 по 18 июня 2018 года в регионе на 1,5% снизилась средняя цена на свежемороженую рыбу (с 154,3 до 151,9 рублей за кг), на 0,9% подешевела свинина (с 226,7 до 224,7 рублей за кг), на 1,1% — репчатый лук (с 29,06 до 28,7 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 9 июня в области снизились средние цены на гречневую крупу, молоко и куриные яйца.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.