Как сделать курицу на гриле вкуснее

Приготовление практически любого блюда не обходится без специй и приправ. Это может быть как минималистичная комбинация из соли и перца, так и сложное сочетание из нескольких добавок. Посредством таких многосоставных смесей можно не только дополнять блюда, но и коренным образом изменять их вкус. Для чтобы не заглушить вкус продукта, специи должны использоваться в разумных количествах и сочетаться между собой. Соблюдая эти нехитрые правила, можно каждый день готовить один и тот же продукт и получать разный конечный результат.

Если все время по-новому расставлять вкусовые акценты, даже привычные блюда из курицы можно готовить хоть всю неделю, при этом не повторяясь. Эти 9 проверенных сочетаний специй и приправ станут прекрасным дополнением для курицы и внесут разнообразие в ваш повседневный рацион.

— Курица с лимоном и травами —

Ингредиенты на 4 порции:

Одна курица весом 1,7 кг. 3 зубчика чеснока, разрезать пополам 1 лимон, тонко нарезать 2 веточки базилика 2 веточки розмарина 2 веточки орегано Оливковое масло Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

Духовку разогреть до 175 °C. Поместить курицу в жаровню и заполнить полость чесноком, кусочками лимона и веточками трав. Связать у птицы ноги. Полить оливковым маслом и приправить солью и перцем.

Выпекать курицу в течение 20 минут. Слегка смазать оливковым маслом и выпекать еще примерно 1 час, пока термометр, вставленный в бедро, не покажет 75 °C. Переложить курицу на рабочую поверхность и оставить на 10 минут. Курицу нарезать на кусочки и подавать.

— Курица с мандаринами —

Ингредиенты на 6 порций:

Одна курица весом 2,7 кг. 2 зубчика чеснока, тонко нарезать 6 веточек розмарина 3 мандарина, помыть и разрезать пополам 2 ст.л. оливкового масла 1/2 чашки сухого белого вина 1/4 чашки меда Соль и свежемолотый перец 1+3/4 чашки куриного бульона 4 мандарина

Приготовление:

Духовку разогреть до 220 °C. Положить курицу на решетку, установленную на противне, наполнить полость чесноком, розмарином и 4 половинками мандарина. Связать вместе ноги. Выжать в миску сок двух мандаринов. Смазать курицу маслом и полить мандариновым соком и вином. Сбрызнуть курицу медом, приправить солью и перцем.

Запекать курицу в течение 20 минут. Добавить в противень 1 стакан бульона, накрыть его фольгой и уменьшить температуру духовки до 190 °C. Выпекать курицу в течение 40 минут. Добавить оставшиеся 3/4 чашки бульона. Накрыть противень и запекать еще 50 минут.

— Курица в кленовой глазури —

Ингредиенты на 6 порций:

2 ст.л. сливочного масла 1/2 чашки кленового сиропа 2 средние луковицы, разрезать пополам вдоль и тонко нарезать поперек 2 ч.л. оливкового масла Соль, крупно молотый перец Две 1,5 кг. курицы

Приготовление:

Духовку разогреть до 175 °C. В маленькой кастрюле растопить масло с кленовым сиропом и 2 чайными ложками крупно молотого перца. Снять глазурь с огня.

На противне разложить нарезанный лук, полить оливковым маслом. Лук посолить и поперчить и распределить ровным слоем. Приправить птиц внутри и снаружи солью, сверху положить лук. Свободно связать кухонной нитью вместе куриные ножки.

Выпекать куриц в течение 45 минут. Смазать птиц половиной кленовой глазури и продолжить выпекать 1 час. Увеличить температуру духовки до 220 °C. Щедро смазать куриц оставшейся глазурью и выпекать 15 минут или пока сок не станет прозрачным, а птицы хорошо не подрумянятся.

Переложить птиц на блюдо и дать постоять 10 минут. Выложить лук и соки от куриц в большой мерный стаканчик, снять излишки жира. Приправить солью и перцем и подавать вместе с курицами.

Ингредиенты на 4 порции:

1 ст.л. копченой паприки 2 ч.л. сушеного шалфея 1 ч.л. молотого кумина 2 чайные ложки кошерной соли 2 чайные ложки перца Одна курица весом 1,5-1,8 кг. 1/2 лимона 2 ст.л. оливкового масла

Для салата Панцелла:

1/2 чашки оливкового масла 1/4 стакана красного винного уксуса 255 гр. крестьянского хлеба однодневной давности, нарезать кубиками 3 помидора, нарезать 2 огурца, нарезать 1 маленький красный лук, нарезать 1/2 чашка листьев базилика, разорвать Кошерная соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 230 °C. В маленькой миске смешать перец, шалфей, кумин, соль и перец. Установить решетку над противнем и положить курицу на решетку. Натереть курицу, в том числе и полость, лимоном, затем приправить 2 чайными ложками смеси специй; положить в полость половинку лимона. Связать ноги вместе кулинарным шпагатом. Натереть курицу оливковым маслом, затем приправить оставшейся смесью пряностей. Выпекать курицу в течение примерно 50 минут, пока термометр, вставленный в самую толстую часть бедра, не зарегистрирует 74 °C. Перед подачей дать отдохнуть в течение 15 минут.

Для салата. В большой миске смешать масло с уксусом, приправить солью и перцем. Добавить хлеб, помидоры, огурцы, лук и базилик, приправить солью и перцем и перемешать. Курицу нарезать, выложить на тарелки салат, сверху положить курицу.

— Курица по рецепту Жака Пепина —

Ингредиенты на 4 порции:

Одна курица весом 1,8 кг. 4 больших зубчика чеснока, измельчить 2 ст.л. дижонской горчицы 2 ст.л. сухого белого вина 2 ст.л. оливкового масла 1 ст.л. соевого соуса 1 ч.л. табаско 1 ч.л. прованских трав 1/2 ч.л. соли

Приготовление:

Разогреть духовку до 230 °C. Курицу разрезать по спинке вдоль позвоночника, позвоночник удалить. Перевернуть курицу грудкой вверх и слегка надавить на нее.

В миске смешать все оставшиеся ингредиенты. Повернуть курицу грудкой вниз и намазать ее половиной горчичной смеси. Положить курицу на большую сковороду кожей вверх; распределить оставшуюся смесь приправ.

Поставить сковороду на сильный огонь и готовить курицу, до коричневого цвета, 5 минут. Переставить сковороду в духовку и выпекать курицу в течение 30 минут, пока кожа не подрумянится. Дать курице отдохнуть 5 минут. Переложить курицу на разделочную доску, разрезать ее на части и подавать.

— Курица с пастой мисо —

Ингредиенты на 6 порций:

8 средних лука-шалот, 7 разрезать вдвое по длине, 1 измельчить 2 ст.л. оливкового масла 1/4 стакана белого или красного мисо 4 ст.л. размягченного сливочного масла 2 ст.л. измельченной петрушки 2 ст.л. мелко нарезанного шнитт-лука 2 ч.л. мелко натертого свежего имбиря 1 ст.л. муки Около 2 кг. куриных грудок и целых ножек с кожей 1 чашка куриного бульона Соль, свежемолотый перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. В большую сковороду выложить половинки лука-шалот, добавить оливковое масло и приправить солью и перцем.

В средней миске смешать мисо с рубленым луком-шалот, сливочным маслом, петрушкой, зеленым луком и имбирем. Переложить 3 столовые ложки масла с травами в миску и перемешать с мукой до образования пасты.

Руками аккуратно отделить кожу от цыпленка на груди и ножках. Осторожно распределить под кожей масло. Приправить курицу солью и перцем и переложить на жаропрочную сковороду. Выпекать курицу в центре духовки в течение 45 минут или пока кожа не подрумянится и сок не будет прозрачным. Переложить курицу и лук-шалот на блюдо и накрыть свободно фольгой.

Перелить сок от птицы в маленькую кастрюлю, удалить лишний жир. Поставить сковороду, где запекалась курица, на сильный огонь. Добавить куриный бульон и варить, деглазируя дно и боковые стороны деревянной ложкой. Вылить жидкость в маленькую кастрюлю с соками от курицы и довести до кипения. Добавить мисо пасту и варить, пока масса слегка не загустеет, около 2 минут. Перелить соус в миску и подавать с курицей и луком-шалот.

— Курица с карри —

Ингредиенты на 4 порции:

2 ст.л. размягченного сливочного масла 5 зубчиков чеснока, 1 измельчить 1 ч.л. порошка карри мадрас Одна 1,8 кг. курица 1 большая луковица, нарезать на четвертинки 2 чашки нарезанных кубиками и очищенных от семян помидоров 2 чили серрано, очистить от семян тонко нарезать 1/2 чашки куриного бульона 2 ст.л. греческого йогурта Соль и свежемолотый перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 220 °C. Установить решетку в нижнюю треть духовки. В миске смешать масло с рубленым чесноком и порошком карри, приправить солью и перцем. Курицу обсушить, половину масла положить под кожу, оставшейся частью смазать птицу. Приправить солью и перцем.

Выложить курицу грудкой вверх на решетку в сковроде. Разложить лук, 4 зубчика чеснока, помидоры, чили и добавить 1/2 стакана воды. Выпекать в течение 30 минут, пока грудка не начнет подрумяниваться. Используя щипцы, перевернуть курицу грудкой вниз и выпекать в течение 20 минут, пока кожа не подрумянится.

Повернуть птицу грудкой вверх. Добавить еще 1/2 стакана воды. Выпекать в течение приблизительно 20 минут, пока термометр, вставленный в бедро, не покажет 82 °C.

Наклонить курицу, чтобы слить соки из полости в сковороду; переложить птицу на разделочную доску. Убрать решетку из сковороды. Поставить сковороду на сильный огонь. Добавить бульон и варить, деглазируя сковороду. Перед подачей на стол выложить на тарелку йогурт. Подавать вместе с соусом.

— Курица по рецепту Флойда Кердоза —

Ингредиенты на 6 порций:

2 чашки маленьких веточек кинзы 2 чашки листьев мяты 6 зубчиков чеснока, нарезать 3 ст.л. нарезанного свежего имбиря 2 чили серрано, тонко нарезать вместе с семенами 1/2 чашки свежевыжатого сока лайма 3 ст.л. несоленого сливочного масла, растопить 2 ст.л. молотого кумина 1 ст.л. свежемолотого черного перца 1/4 ч.л. молотой гвоздики Кошерная соль Две 1,5 кг. курицы

Приготовление:

В кухонном комбайне смешать кинзу, мяту, чеснок, имбирь, чили и сок лайма и до гладкой пасты. Переложить в миску и перемешать со сливочным маслом, кумином, черным перцем, гвоздикой и 1 чайной ложкой кошерной соли.

Положить птиц грудкой вниз на большой противень. Выложить некоторое количество масла с приправами. Курицу перевернуть, аккуратно отделить кожу на груди и ногах и положить внутрь некоторое количества масла. Натереть оставшимся маслом кожу курицы. Курицу накрыть и поставить в холодильник на 4 часа.

Разогреть духовку до 220 °C. Дать курицам постоять при комнатной температуре в течение 20 минут. Выпекать птиц в верхней трети духовки около 1 часа, пока они хорошо не подрумянятся. Переложить на доску и оставить на 10 минут. Перелить сок из кастрюли в мерную чашку, снять жир. Перед подачей полить птиц этим соком.

— Курица в соевой глазури —

Ингредиенты на 4 порции:

5 целых гвоздик 5 звездочек аниса 4 ст.л. сливочного масла комнатной температуры 1/2 чашки соевого соуса 2 ст.л. дистиллированного белого уксуса Один 5 см. кусок имбиря, тонко нарезать 3 зубчика чеснока, раздавить 1,5 ст.л. сахара Одна 1,8 кг. курица 2 ст.л. рапсового масла Кошерная соль, перец

Приготовление:

Разогреть духовку до 230 °C. Мелко измельчить чеснок и 3 звездочки аниса в мельнице для специй и переложить в небольшую миску. Смешать со сливочным маслом и приправить солью и перцем.

В маленькой кастрюле, смешать соевый соус, уксус, имбирь, чеснок, сахар и оставшиеся 2 звездочки аниса. Варить на умеренном огне, помешивая, до тех пор, пока глазурь не загустеет, около 10 минут.

Поместить курицу на решетку, установленную на листе для выпечки. Начиная с верхней части грудок, осторожно отделить кожу от грудок и бедер. Полость курицы приправить солью и перцем. Втереть пряное масло под кожу, распределяя его на грудках и бедрах. Натереть курицу сверху рапсовым маслом, посолить и поперчить. Выпекать курицу в течение 50-60 минут, до золотистого цвета. Смазать курицу соевой глазурью и оставить отдыхать на 15 минут. Курицу нарезать и подавать.