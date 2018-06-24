Готовим раков: тонкости и хитрости

В какое бы меню ни были включены раки, они займут в нем достойное место. Есть множество способов готовить этих речных обитателей, а также большое количество блюд, в которых они великолепно смотрятся. Кроме того, интересные факты и свойства раков только делают эту еду еще более легендарной.

Исторически вкусно

Если вас спросят о русской кухне, то одним из первых деликатесов, которые придут на ум, будут как раз раки. Они издавна пользуются неизменной популярностью там, где поблизости есть чистые водоемы. Раков даже разводили намеренно: старинные предписания наказывали купцам и иным путешественникам развозить живых раков и выпускать во все попадавшиеся на пути водоемы.

Сезонность

Раки и сегодня не такая уж редкость, особенно в Поволжье или близ чистых озер можно заметить торговцев с ведрами еще живых раков, которые продаются буквально за копейки. Но стоит помнить о том, что это сезонное лакомство. С мая по октябрь их в изобилии, а остальное же время по понятным причинам — не найти. Но самые вкусные раки ловятся в последние дни лета и первые дни осени. Именно в этот период они наиболее жирные и ароматные.

Живые и мертвые

В разговоре о качестве раков ключевым вопросом остается степень живости этих животных. Готовить их живыми принято не просто так и не из любви к страданиям. Дело в том, что мясо живых раков по своим вкусовым качествам очень сильно выигрывает у всех прочих кондиций. А раки бывают еще уснувшие и мертвые. Последними даже можно отравиться. Определить, жив ли рак, достаточно легко — его хвост поджат к брюху.

Лучше есть чистыми

Некоторые брезгуют раками по понятным причинам. На их шершавых панцирях всегда скапливается грязь и ил со дня водоемов, в которых они обитают. Но раки так же легко очищаются, как и загрязняются. После того, как вы купили партию раков, оставьте их в чистой воде на несколько часов. После этого аккуратно вымойте — ил и грязь отойдут сами собой.

Молочная хитрость

Шеф-повара, которые имеют дело с раками, делятся одной хитростью, которая позволяет сделать мясо этих животных еще более нежным и ароматным. После того, как вы помыли ваших раков, но до того, как начать их готовить, погрузите всю партию в сосуд с жирным коровьим молоком. Заменой молоку может служить вода с разведенной в ней сметаной. Чтобы ничто не испортило дальнейшее наслаждение блюдом, извлеките из раков кишечник. Это позволит избежать даже малейшей горечи.

В суп или в плов

Непрофессиональные любители раков привыкли есть их в вареном виде в качестве закуски к пиву или просто легкого блюда под разговоры или кино. Однако из раков получаются настоящие шедевры при вдумчивом подходе и должной сноровке. Одним из лучших сочетаний для раков является крем-суп на курином бульоне. В такой суп раков добавляют уже отваренными и мелко нарубленными. Они придают блюду невероятный вкус. И уж совсем экзотикой принято считать плов из раков, хотя в его приготовлении нет совсем ничего сложного. В отличие от традиционного плова туда лишь нужно добавить оливки и чеддер.

Самый простой способ приготовить раков

Если вы начинающий любитель раков, то вся вышеупомянутая теория ничего не значит, пока вы не попробовали самый простой и самый популярный способ приготовить эту потрясающую закуску. Вам не понадобится ничего, кроме соли, перца, укропа, воды и собственно раков. Два литра воды нужно вскипятить вместе со специями и 2 столовыми ложками соли, а затем погрузить туда живых раков. Вода снова закипит, после чего выждите 15 минут, пока раки не приобретут знаменитый насыщенный красный цвет. После того, как они поварились, нужно погасить огонь и оставить их под крышкой минут на 10. И можно приступать к трапезе.