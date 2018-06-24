Три секрета, которые спасут вашу кожу при атопическом дерматите

Что же такое атопический дерматит кожи? Это кожное заболевание аллергической природы. Является одним из самых тяжёлых заболеваний. Чаще всего проявляется у детей в самом раннем возрасте. При атопическом дерматите кожа очень сухая и чувствительная, из-за чего возникает сильный зуд. Очень часто раздражение вызывают внешние факторы, такие как солнце, вода, косметические средства. МедикФорум выяснил, как бороться с этим заболеванием. Неправильный уход может привести к ужасным последствиям, от которых трудно будет избавиться.

Признаки атопической кожи

•сильный зуд — это один из самых первых признаков, человек постоянно чешится, даже во сне; •сухая кожа — иногда очень сухая, может трескаться, шелушиться, болит, образуются язвы; •локализация — обычно появляется в местах сгиба: локти, колени, запястья. У детей на щеках, так званый диатез. Главная причина появления атопического дерматита это гены. Вылечить полностью невозможно, но при помощи правильного ухода, питания и лечения можно привести к длительной ремиссии.

Правильный уход за кожей при атопическом дерматите

Важным в уходе является увлажнение кожи. Сухая кожа ухудшает состояние, и нарушается защитный барьер. Итак, самое важное о чём должен помнить человек, страдающий атопическим дерматитом:

1. Душ вместо ванны — вода из крана хлорированая, хлорка негативно влияет на кожу при атопическом воспалении, пересушивает, поэтому долго лежать в ванне не рекомендуется. Лучший выход из ситуации это быстро сполоснуться под душем, можно купить специальные фильтры, который очищают воду. Вода не должна быть горячей. 2. Увлажнение кожи после душа — это одна из основных задач. Есть специальные косметические средства, предназначенные для такого типа кожи. Можно купить в аптеке. 3. Мыло, которое сушит кожу — в составе обычного мыла могут быть вещества, которые негативно влияют на кожу, повреждая гидролипидный слой. Вместо этого можно использовать масла, эмульсии, геле для душа предназначенные для данной проблемы. 4. Косметические средства для лица — уход за лицом тоже очень важен, нужно выбирать крема предназначенные для кожи сухой и склонной к аллергии. Большинство косметических средств в своём составе имеют химические вещества, которые плохо влияют на состояние кожи. Следует помнить о SLS и SLES. Косметика для кожи склонной к аллергии не должна в своём составе иметь этих веществ, но перед покупкой нужно обязательно ознакомиться что входит в состав крема. Какие имеются противопоказания? Атопическая кожа не любит использования следующих средств и действий: •большинства видов мыла, бальзамов и духов; •скрабов и пилингов; •влажности; •солнечных ожогов; •внезапных изменений температуры; •сильного потоотделения; •потных ступней и ладоней; •стресса.

Обзор косметических средств

Косметические средства по уходу за атопической кожей обычно в составе имеют такие вещества, как аллантоин, пантенол, витамины, глицерин, масла.

1. Косметика фирмы AA Help — 100% безопасная, без парабенов, аллергенов и красителей. Это довольно широкая линия косметических средств включающая: крема, тоники, молочко для демакияжа, бальзамы, крем-гель для умывания лица. Использование этой косметики гарантирует увлажнение, защиту, восстановление водного баланса. Благотворно влияет на кожу, уменьшает зуд, дискомфорт, регулирует регенерацию эпидермиса. 2. Масло Ши — очень полезное, благотворно влияет на кожу: увлажняет, защищает, восстанавливает. Добывают масло в Африке из плодов дерева Ши. Также действует противовоспалительно, находящиеся в составе масла витамины А и Е помогают в заживлении ран. 3.средствa Emolium — косметика этой фирмы предназначенна для профилактического ухода за сухой и аллергенной кожей. Эмолиум это эмоленты, которые восстанавливают кожу. 100% безопасный продукт, можно купить только в аптеке. Эффективно питает, увлажняет, обладает антибактериальным эффектом. Подходит для людей с очень сухой, атопической кожей. 4. Косметическое средство Atoperal — это косметическая линия фирмы BlauFarma предназначенная для ухода за кожей атопической, сухой и чувствительной. Эта фирма выпускает не только крема, но и шампуни, для каждодневного ухода за кожей головы, склонной к аллергии. Шампунь не только хорошо очищает кожу головы, но и питает, и увлажняет. 100% безопасная косметика. 5. Марсельское мыло — родиной является Франция. Мыло изготавливается из натуральных масел. Идеально подходит для ухода за сухой и чувствительной кожей. Такое мыло отлично подходит для ухода за атопической кожей. В составе нет химии. В отличие от классического мыла, марсельское не сушит, а увлажняет, питает и заботиться о коже.

Имеет ли значение правильная диета при атопическом дерматите?

Во время лечения диета играет важную роль. Исключаются аллергенные продукты. Благодаря этому можно надолго избавиться от данной проблемы. Гиппоаллергенную диету назначают в том случае, если другие методы особо не помогают, или есть реакция на конкретный продукт. Врачам неясно как именно правильная диета помогает при атопическом дерматите. Но такое питание, исключающее определённые продукты, значительно улучшает качество жизни больного.

Есть конкретный список продуктов, употребление которых повышает риск аллергических реакций. Каждый, кто страдает от атопического дерматита должен это знать. Продукты, которые во время лечения нельзя употреблять: •орехи, мёд; •красные фрукты и ягоды, цитрусовые; •молочный шоколад; •консервы и колбасы; •молочные продукты, молоко; •морепродукты. Следует употреблять продукты богатые в витамин А, который имеет защитную функцию. Основные продукты, в которых содержится витамин А это: •морковь; •зелёный горошек; •болгарский перец; •абрикосы; •листья салата, шпинат; •творог; •печень и рыбий жир. Также полезны витамины группы В и Е. Восстанавливают защитный слой кожи, обладают антиоксидантными свойствами, повышают иммунитет. Давно известно, что все болезни идут из кишечника, и являются следствием неправильного питания. Итак: 1. Каждый день употребляйте большое количество овощей и фруктов; 2. Пейте много воды; 3. Нельзя курить и употреблять алкоголь; 4. В рационе питания должны присутствовать салаты с добавлением оливкового масла; 5. Завтрак — важная составляющая; 6. Следует ограничить сладости и соль; При сбалансированной диете, правильном уходе и лечении все симптомы отступят и возможно исчезнут навсегда. Ранее эксперты рассказали, как спастись от рака кожи.