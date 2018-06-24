Новосибирцы приготовили 125-метровый пирог

В день города на Красном проспекте перед Первомайским сквером новосибирские кулинары изготовили уникальный для России сладкий сибирский пирог весом около 2 тонн и длиной 125 метров.

В приготовлении лакомства участвовало около 70 человек. Многие новосибирцы пришли к началу работы и несколько часов терпеливо ждали завершения под палящим солнцем.

Пирог-гигант изготовлен по рецепту излюбленного лакомства сибиряков по типу «шарлотки», но вместо яблок для сочности в рецептуру добавили вишню. Для создания пирога использовали натуральные сибирские продукты: мука, сахар, яйца и сметана, без добавления искусственных красителей и смесей.

После проведения замеров пирог разрезали на 20 тысяч кусков и раздали всем желающим. Организаторы говорят, что это самый крупный пирог, приготовленный в России. Они намерены подать заявку на включение его в книгу рекордов Гиннеса.