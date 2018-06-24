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Новосибирцы приготовили 125-метровый пирог
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Новосибирцы приготовили 125-метровый пирог 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В день города на Красном проспекте перед Первомайским сквером новосибирские кулинары изготовили уникальный для России сладкий сибирский пирог весом около 2 тонн и длиной 125 метров.
В приготовлении лакомства участвовало около 70 человек. Многие новосибирцы пришли к началу работы и несколько часов терпеливо ждали завершения под палящим солнцем.
Пирог-гигант изготовлен по рецепту излюбленного лакомства сибиряков по типу «шарлотки», но вместо яблок для сочности в рецептуру добавили вишню. Для создания пирога использовали натуральные сибирские продукты: мука, сахар, яйца и сметана, без добавления искусственных красителей и смесей.
После проведения замеров пирог разрезали на 20 тысяч кусков и раздали всем желающим. Организаторы говорят, что это самый крупный пирог, приготовленный в России. Они намерены подать заявку на включение его в книгу рекордов Гиннеса.
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