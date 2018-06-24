Четыре правила здорового питания для пожилых людей

Главный санитарный врач Анна Попова недавно заявила, что пенсионеров нужно учить, как питаться полезно.

На первый взгляд странно: есть принципы правильного питания, единые для всех — знаменитая пирамида ВОЗ предельно ясно все объясняет про выбор продуктов и порции, про овощи и фрукты, про хлеб и макароны и многое другое. Тем не менее некоторые нюансы в питании пожилых людей все-таки есть. Что обычно бывает не так в меню пожилого человека?

Мало клетчатки

Овощей и фруктов, особенно сырых, мы все едим меньше нормы (это минимум 5 порций в день), а пожилые и подавно — из-за проблем с зубами. Жевать растительную пищу трудно и утомительно, поэтому начинают варить, протирать, а то и вовсе сводят всё к картошке. В итоге клетчатки не хватает, а она нужна как никогда — активность ЖКТ с возрастом снижается. В таком случае на первый план выходят каши из круп, хлеб из муки грубого помола, мягкие фрукты и ягоды. Клетчатку, кстати, можно принимать отдельно в виде пищевой добавки. То же — с мясом: из-за проблем с зубами многие старики от него отказываются, в итоге не получают достаточно витаминов группы В.

Привычка доедать

Многие люди так называемого третьего возраста — почетные члены общества чистых тарелок с многолетним опытом доедания за детьми, внуками, правнуками, «чтобы ничего не пропало». Это гарантированное переедание даже для молодого человека, а в пожилом возрасте, когда обмен веществ замедляется, а болезни накапливаются, эта привычка может усугублять многие из них — в том числе атеросклероз, болезни сердца, почек, печени, сахарный диабет. Правильный принцип тут — есть помалу, но почаще и желательно в одно и то же время. В питании не должно быть ничего внезапного.

Не хватает жидкости

Классическая проблема — мало жидкости. Как и дети, старики быстро обезвоживаются, а это угрожает жизни в прямом смысле. Например, при недостатке жидкости сгущается кровь и повышается риск инфарктов и инсультов. Пить нужно постоянно, но небольшими порциями, чтобы не перегружать почки и сосуды.

Не все просто с молочкой

Люди в возрасте, как правило, любят молочные продукты — они легкие и сытные. В третьем возрасте молочка входит в обязательное меню, но не без ограничений. Во-первых, в жирности — чем ниже, тем лучше, — во-вторых, в количестве. Например, больше 2 столовых ложек творога в день съедать не рекомендуется, чтобы лишний кальций не откладывался на стенках сосудов, и без того хрупких.

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