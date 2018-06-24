«Томатное» в стаканчике: какое мороженное не любили в СССР

Эра мороженого в Советском Союзе стартовала в 1936 году, когда нарком продовольствия Анастас Микоян , после своего визита в Америку, сформулировал главную задачу: «сделать мороженое массовым продуктом, выпуская его по доступным ценам». А через год с конвейера сошла первая партия лакомства. Его выпускали по единому ГОСТу, поэтому в каждом городе страны граждане кушали одни и те же виды мороженого. Правда, до провинции ассортимент мороженого доходил в урезанном варианте.

Настоящим символом эпохи стало эскимо. Рекламировать новый продукт решили при помощи пингвина, ассоциирующегося у потребителя с холодом и, видимо, с экзотикой. Первые десятилетия советское эскимо было исключительно продуктом ручной работы: каждую глазированную порцию упаковщицы бережно заворачивали в бумагу. Палочку, кстати, прикладывали отдельно. И только в 1947 году, с появлением специального оборудования, выпуск эскимо стал более масштабным (его начали изготавливать не только в столице), а само мороженое приобрело вид «того самого» эскимо на палочке. Одним из самых вкусных считалось эскимо с названием, не имеющим, казалось, ничего общего с мороженым, — «Каштан». Расставались с 28 копейками за порцию не глядя — слишком уж редко «выбрасывали» «Каштан» в продажу. Еще реже можно было купить не сливочный пломбир «Каштан», а шоколадный.

Появившаяся в середине 70-х годов «Лакомка» практически сразу же стала одним из самых любимых лакомств советских граждан. Стоило мороженое недешево — 28 копеек. Раскошеливаться на его приобретение слишком часто мог далеко не каждый, поэтому поедание «Лакомки» становилось почти праздником. Традиционная «трубочка» из 12%-ного пломбира выпускалась на Мосхладокомбинате №8 на линии западного производства, которой не было аналогов в Союзе. Отличительной особенностью продукта является то, что глазурь наносится не на поточной линии, а методом окунания. По легенде, подобная технология стала возможна благодаря изобретению некоего безымянного слесаря-умельца, придумавшего специальную насадку. Основа «Лакомки» могла быть белой или шоколадной, а вот нанесенная глазурь — исключительно из молочного шоколада. Клоном «Лакомки» было мороженое «Щелкунчик», в котором шоколадная глазурь щедро приправлялась дробленными орехами.

Своим легендарным вкусом советское мороженое обязано единому ГОСТу, который в документации значился под индексом 117-41. Он был введен в марте 1941 года и считался чуть ли не самым жестким в мире — только натуральные составляющие, и никакой «химии»! Одним из самых дорогих видов мороженого был пломбир за 48 копеек. Но стоимость его определялась не особенными ингредиентами или сложной рецептурой, а объемом порции. По мнению советских производителей, одного 250-граммового мороженого должно было хватать на всю семью. Как же они ошибались! Каждый (!) член семьи съедал целую порцию за один присест, щедро поливая белоснежное лакомство вареньем или посыпая тертым шоколадом. «Семейное» мороженое упаковывалось в фольгу, набивалось во вместительный стаканчик из бумаги или коробку из картона. Кстати, поговаривали, что те самые коробки из-под «большого мороженого» клеили в психоневрологических диспансерах. В детском сознании это вызывало ужас, от которого поедание мороженого становилось еще приятнее.

Самые низкие рейтинги у советских детей имело фруктово-ягодное мороженое (его еще называли плодово-ягодным). Но если ты «на мели», а мороженого жуть как хочется, то, как говорится, и «плодово-ягодное — мороженое». Чтобы его купить, надо было наскрести всего-то 7 копеек, и заветный бумажный стаканчик с ярко красным содержимым оказывался в руках. Кстати, приобрести плодово-ягодное мороженое было непросто: либо его мало выпускали из-за непопулярности, либо, напротив, оно быстро раскупалось, в том числе и из-за низкой стоимости. Позже появилось желтое мороженое с экзотическим ананасовым или лимонным вкусом. И не важно, что оно было не таким вкусным, как пломбир или сливочное, главное — желтое! А еще сторожилы вспоминают о мороженом цвета зеленого чая и «Томатном». Последнее выпускали в вафельных стаканчиках, а сверху традиционно прикрывали мороженое бумажным кружочком с изображением довольного томата, приглашающего отведать экзотический продукт. Вкус у «Томатного» мороженого, говорят, был отвратительным, поэтому неудивительно, что его достаточно быстро сняли с производства. Правда, сегодня мороженое «Томатное» получило второе рождение. Его с трудом, но можно найти на российских прилавках, в то время как в Японии, например, мороженое на основе помидоров, сливок и чеснока продается чуть ли не в каждом магазине.

Стойко вынести операцию по удалению миндалин советский ребенок мог только тогда, когда узнавал, что весь послеоперационный период его будут кормить мороженым за государственный счет. Скорее всего, самым любимым — пломбиром. Но ведь и родителям можно было, пользуясь случаем, заказать мороженое, какое-нибудь необычное и редкое. Выбор часто падал на то, в котором совмещались гастрономические грезы всех советских детей — мороженое и пирожное в одной упаковке. Сливочное мороженое в вафельном стаканчике, украшенное бледной розочкой из крема, стоило 19 копеек. Его и сегодня можно найти в магазинах, при этом внешний вид и так любимая в детстве розочка не претерпели, кажется, существенных изменений.

Легендарным мороженым стало мороженое из Главного универсального магазина. В вафельном стаканчике — крем-брюле, шоколадное, сливочное — первое, с чем у нескольких поколений ассоциируется ГУМ. Его до сих пор производят в самом ГУМЕ, при этом секрет его вкуса хранится в глубокой тайне. В производственный цех не пускают не только посторонних — журналистов и любопытных, но даже сотрудников магазина. Мороженое, ставшее со временем культовым, начали продавать в главном универсальном магазине 3 июля 1954 года. Всего гумовского мороженого существует девять видов. Наибольшей популярностью до сих пор пользуется пломбир.