Питаемся летом правильно: полезные свойства овощей, грибов и ягод

Здоровый образ жизни сейчас не ведет разве что ленивый, по крайней мере пытается. Люди сидят на диетах, отказываются от жирного и жареного, фастфуда и прочих вещей, которые считаются вредными для организма. Но нужны ли такие жертвы? «ВМ» выяснила, какие полезные свойства есть в продуктах, которые мы употребляем летом ежедневно.

ГРИБЫ

Это одни из главных источников витаминов, углеводов, органических веществ, полисахаридов и минеральных элементов.

Овощи благоприятно воздействуют на пищеварение — этому способствуют эфирные масла: влияя через обоняние, они способствуют выделению пищеварительных соков.

Кальций, калий, фосфор, магний — это лишь малый список того, что поставляют в наш организм огурцы, помидоры, морковь, свекла и другие.

Отметим, что любое лечебное питание не обходится без овощей.