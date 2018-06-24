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Питаемся летом правильно: полезные свойства овощей, грибов и ягод
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Питаемся летом правильно: полезные свойства овощей, грибов и ягод 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Здоровый образ жизни сейчас не ведет разве что ленивый, по крайней мере пытается. Люди сидят на диетах, отказываются от жирного и жареного, фастфуда и прочих вещей, которые считаются вредными для организма. Но нужны ли такие жертвы? «ВМ» выяснила, какие полезные свойства есть в продуктах, которые мы употребляем летом ежедневно.
ГРИБЫ
Это одни из главных источников витаминов, углеводов, органических веществ, полисахаридов и минеральных элементов.
Овощи благоприятно воздействуют на пищеварение — этому способствуют эфирные масла: влияя через обоняние, они способствуют выделению пищеварительных соков.
Кальций, калий, фосфор, магний — это лишь малый список того, что поставляют в наш организм огурцы, помидоры, морковь, свекла и другие.
Отметим, что любое лечебное питание не обходится без овощей.
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