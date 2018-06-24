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Шоколадный мусс из кешью
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Шоколадный мусс из кешью 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Необычный и очень простой в приготовлении десерт из орехов и шоколада.
Ингредиенты
Кешью 300 г  кленовый сироп или мед 6 ст. л.
шоколад 50 г  какао-порошок 3 ст. л.
мята 10 листиков
вода 60 мл  Способ приготовления
Время готовки4 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Орехи залейте водой и оставьте минимум на 3 часа. Шоколад растопите.
В блендер или кухонный комбайн сложите орехи, кленовый сироп, растопленный шоколад, какао и мяту. Взбейте ингредиенты в мягкую пасту.
Понемногу добавьте воду, продолжая взбивать, пока мусс не приобретет легкую и воздушную консистенцию. При желании перед подачей охладите. При подаче украсьте листочками мяты.
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Женский форум
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