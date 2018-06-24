Шоколадный мусс из кешью

Необычный и очень простой в приготовлении десерт из орехов и шоколада.

Ингредиенты

Кешью 300 г кленовый сироп или мед 6 ст. л.

шоколад 50 г какао-порошок 3 ст. л.

мята 10 листиков

вода 60 мл Способ приготовления

Время готовки4 ч Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Орехи залейте водой и оставьте минимум на 3 часа. Шоколад растопите.

В блендер или кухонный комбайн сложите орехи, кленовый сироп, растопленный шоколад, какао и мяту. Взбейте ингредиенты в мягкую пасту.

Понемногу добавьте воду, продолжая взбивать, пока мусс не приобретет легкую и воздушную консистенцию. При желании перед подачей охладите. При подаче украсьте листочками мяты.