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Миндальный кекс с вишнями
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Миндальный кекс с вишнями 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный кекс без муки со свежими сочными ягодами.
Ингредиенты
Миндальная мука 350 г  соль 0,5 ч. л.
разрыхлитель 0,5 ч. л.
яйца 3 шт  миндальный экстракт 1 ч. л.
растительное масло (любое, на ваш вкус) 120 мл  мед 120 мл  вишни 150 г  Способ приготовления
Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В одной миске смешайте все сухие ингредиенты. Во второй — все влажные. Затем всыпьте сухие во влажные и быстро перемешайте.
Смажьте маслом форму для запекания. Вишни выложите в форму. Сверху вылейте тесто.
Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.
Выньте кекс из духовке и охладите в течение минимум 30 минут. Затем положите на форму большую тарелку и переверните на нее кекс.
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Женский форум
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