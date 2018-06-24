Миндальный кекс с вишнями

Нежный кекс без муки со свежими сочными ягодами.

Ингредиенты

Миндальная мука 350 г соль 0,5 ч. л.

разрыхлитель 0,5 ч. л.

яйца 3 шт миндальный экстракт 1 ч. л.

растительное масло (любое, на ваш вкус) 120 мл мед 120 мл вишни 150 г Способ приготовления

Время готовки45 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В одной миске смешайте все сухие ингредиенты. Во второй — все влажные. Затем всыпьте сухие во влажные и быстро перемешайте.

Смажьте маслом форму для запекания. Вишни выложите в форму. Сверху вылейте тесто.

Выпекайте в разогретой до 175 градусов духовке в течение 25-30 минут. Готовность проверяйте с помощью зубочистки.

Выньте кекс из духовке и охладите в течение минимум 30 минут. Затем положите на форму большую тарелку и переверните на нее кекс.