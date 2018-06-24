Виноград сотрет морщинки

Уход за кожей лица летом — одно удовольствие. Разные маски можно приготовить из плодов из сада или с грядки. И в косметических салонах полно летних процедур.

Нет женщин, которые не знали бы, что летом коже нужен особый уход: солнце, высокие температуры и все такое для нее — сплошной стресс. Не навостришь ушки, не позаботишься как надо о личике, ручках, ножках, в осень вступишь с новыми морщинками. Жуть! Обезвоживание, чрезмерная инсоляция, свободорадикальное повреждение клеток и фотостарение — такие «летние» термины в обиходе у косметологов. Все эти словечки про то, как опасен летом неправильный уход за кожей.

Советуют профессионалы

— Безынъекционная мезотерапия, биоревитализация и определенный вид пилингов — эти процедуры можно делать летом, — рассказывает дерматолог, косметолог и физиотерапевт Диана Лазова. — Мезотерапия превосходно увлажняет, и не нужно никаких уколов. В ходе процедуры коктейли из гиалуроновой кислоты под давлением сжатого воздуха попадают на кожу, воздействуют на ее поверхность и внутреннюю сторону. Это хорошо освежает в жару, восполняет потерю витаминного баланса, насыщает клетки кислородом.

Летом можно делать чистки. Легкие ультразвуковые. Процедура не повреждает внешний слой кожи и безболезненна.

— Ультразвуковая чистка позволяет запустить природную регенерацию клеток, наладить обмен веществ, — поясняет Лазова.

Еще одна летняя процедура, так называемый RF-лифтинг.

— Электромагнитные импульсы благотворно влияют на процессы в коже, — говорит косметолог. — Эта процедура поможет восстановить кожу на руках, животе, бедрах, груди, ягодицах и в области декольте. Она эффективно воздействует на кожу вокруг глаз и носогубные складки.

Отлично для лета подходят массажи для лица. Можно сказать, что это специфическая физкультура для лицевых мышц: чем лучше их тонус, тем более упругой будет кожа. Массажи можно делать курсами по десять процедур у косметологов или самому. Только изучите, где находятся эти пресловутые массажные линии. Ведь если делать неправильно, можно, наоборот, состарить себя, а не омолодиться.

Клубника со сливками

Летом разве можно отказать себе в удовольствии порадовать кожу масочкой из клубники или малины? Ни в коем случае, если на них у вас нет аллергии. Поэтому ловите простые рецепты.

Сначала «клубничный». Смешайте раздавленные ягоды со сметаной или кефиром — и на лицо на 20 минут. Такая маска увлажнит сухую кожу.

Поможет восполнить «лицевую» влагу пюре из огурца и сметаны. Косметологи говорят, что такая маска подходит для любого типа кожи.

А обладателям кожи жирной виноград и слива в помощь. Для очистки и питания. Мякоть плодов нужно смешать с яичным белком, и получится маска. А если периодически смазывать лицо по массажным линиям разрезанной виноградинкой, будет вам счастье: виноградный сок разглаживает морщины.

Теперь груша. Натереть ее на терке и смешать с кефиром (сметаной или йогуртом), и маска для питания жирной кожи готова. А если с сухим молоком, то получите чудо-эликсир для чувствительной кожи. Для пущего эффекта косметологи советуют, после того как маска будет смыта, протереть лицо отваром петрушки.

Где груша, там и яблоки. Сливки, мед и натертое яблоко — просто праздник для нормальной и сухой кожи. 20 минут с такой маской, и, как говорится в разных рекламах, «кожа скажет вам „спасибо“.