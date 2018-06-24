Ещё
Лимонный десерт «Нежность»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лимонный десерт «Нежность» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Нежный холодный десерт из лимона, сливок и яиц — идеальный выбор для жаркого дня.
Ингредиенты
Желатин 1 пакетик
холодная вода 60 мл  яичные желтки 3 шт  сахар 110 г  лимонный сок 120 мл  лимонная цедра 2 ч. л.
жирные сливки 250 мл  яичные белки 3 шт  лимон 1 шт  Способ приготовления
В чашке залейте желатин водой и перемешайте. Поместите чашку в кастрюлю со слегка кипящей водой. Когда желатин растворится, снимите с огня. Чашку оставьте в воде.
Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Взбейте желтки с сахаром до густоты. Вмешайте растворенный желатин, лимонный сок и цедру.
Взбейте сливки миксером в большой охлажденной миске. С помощью силиконовой лопатки аккуратно вмешайте в яично-лимонную смесь.
В отдельной емкости взбейте белки до мягких пиков. Добавьте 3 столовые ложки сахара и взбейте до твердых пиков. Аккуратно вмешайте в лимонную смесь.
Разложите смесь по формочкам, накройте их пленкой и поместите в холодильник на 3 часа. Перед подачей украсьте дольками лимона.
Карельские вести: последние новости
Миндальный кекс с вишнями Кокосовый рисовый пудинг с кардамоном Кукурузный кекс
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боня оголилась на футбольном матче1
Как работает красная нить на запястье7
Названы «страшные» последствия отказа от курения40
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым7
Женские недостатки, от которых мужчины без ума
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение