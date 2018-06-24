Лимонный десерт «Нежность»

Нежный холодный десерт из лимона, сливок и яиц — идеальный выбор для жаркого дня.

Ингредиенты

Желатин 1 пакетик

холодная вода 60 мл яичные желтки 3 шт сахар 110 г лимонный сок 120 мл лимонная цедра 2 ч. л.

жирные сливки 250 мл яичные белки 3 шт лимон 1 шт Способ приготовления

В чашке залейте желатин водой и перемешайте. Поместите чашку в кастрюлю со слегка кипящей водой. Когда желатин растворится, снимите с огня. Чашку оставьте в воде.

Время готовки4 ч Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Взбейте желтки с сахаром до густоты. Вмешайте растворенный желатин, лимонный сок и цедру.

Взбейте сливки миксером в большой охлажденной миске. С помощью силиконовой лопатки аккуратно вмешайте в яично-лимонную смесь.

В отдельной емкости взбейте белки до мягких пиков. Добавьте 3 столовые ложки сахара и взбейте до твердых пиков. Аккуратно вмешайте в лимонную смесь.

Разложите смесь по формочкам, накройте их пленкой и поместите в холодильник на 3 часа. Перед подачей украсьте дольками лимона.